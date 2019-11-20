Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan ve şimdilerde ekranların sevilen dizisinde "Doktor Ferman" karakterine hayat veren Onur Tuna, Instagram paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sert mizacıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu Instagram'dan "Günaydın" mesajıyla bir fotoğrafını paylaştı.

Onur Tuna saat 13.00 civarı "Günaydın" mesajı paylaşınca takipçilerinin diline düştü

Onur Tuna'ya binlerce yorum yapıldı:

- Sana pek aymamış gün. Bakışın öyle.

- Şu an günüm aydı.

- Sana günaydın.

- Öğlen oldu ama reisss.

- İyi öğlenler.

- Simdimi Kalktın onur Abi:)

- Öğlen oldu abi.

- Günler size aydın olsun efendim bize gün ayalı çok oldu..

- İstemeyerek Günaydın dercesine bakılır mı?

- Tünaydın diyecektin herhalde.

- Bence tünaydınnn.

Bu haberi de okudular Yakışıklı oyuncu Onur Tuna isyan etti

Bu haberi de okudular Onur Tuna: Aşka hazır değilim, bana çarpan geri teper