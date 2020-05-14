Günümüz müziğinin mimarı Blues'un 10 önemli örneği
Bu listede, kökleri neredeyse 450 yıl öncesine dayanan Blues'u inceleyeceğiz. ABD'de ayrımcılığa maruz kalan siyahilerin yaşadıkları acıların dışavurumu olarak doğdu. Kısıtlı imkanlarla ve genellikle el emeği ürünü enstrümanlarla icra edilen Blues, daha sonra pek çok müzik türüne ilham olacaktı. Başlarda daha çok acının dışavurumu olarak ortaya çıkan Blues'u dans ve kutlama müziklerinde de duyar olduk. Bugün dinlediğimiz her tür müzikte blues dizilimlerini ve dokunuşlarını duymak mümkün. Fakat benim için bluesun en eşsiz olduğu zaman aralığı rock etkisine girmeden önce Afro-American köklerini koruduğu dönem diyebilirim. Gırtlağını bir enstrüman olarak kullanan abi ve ablalar bana daha fazla tesir ediyor belki de. Bu listede, kendi sevdiğim blues örneklerine yer verdim. B.B King, Aretha Franklin, Muddy Waters gibi eski kurtların yanında, Tom Waits ve The Black Keys gibi görece yeni isimlerde yer alıyor. Keyifli dinlemeler. / Kıvanç Acar
14 Mayıs 2020, Perşembe 14:19 Son Güncelleme:
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B King - The Thrill Is Gone
Buddy Guy - Stone Crazy
Freddie King - I'm Torn Down
Tom Waits - Dead And Lovely
The Black Keys - Lies
Gary Moore - Midnight Blues
Bill Withers - Ain't No Sunshine
Aretha Franklin - Chain Of Fools
Pinetop Perkins - Pinetop's Boogie Woogie
Time Makes Two - Robert Cray