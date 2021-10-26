Günümüz süper kahramanları anneler

İşte, bu kadar muhteşem bir duygudur annelik. Özellikle günümüzde 'annelik rolü', tıpkı hayatımızın diğer yönlerinde olduğu gibi daha da güçleşmiştir. Kadınlar artık sadece 'evlerinin hanımı' değiller, eğitim ve çalışma hayatında son derece aktif olarak yer alan, aile bütçesinin de önemli bir tamamlayıcısı durumundalar. Bu öyle bir zorunluluktur ki doğumdan ortalama 6 ay sonra bebeklerinden ayrılmak zorunda kalarak iş hayatına geri dönmeleri gerekir. Bebeğe kimin bakacağı ayrı bir sorun oluşturur.

Anneler bu konuda da maddi, manevi ne gibi riskleri olabileceği konularında bir sürü soruyla, endişeyle karşı karşıya kalırlar. Bir yandan yorgun argın akşam eve dönünce çocuklarını ihmal etmemeye çalışırken bir yandan da evle ilgili işleri ve eşiyle ilgili görevlerini aksatmamak için uğraşırlar. Hem de iş hayatında yaşadıkları birçok sorun çözülmeyi beklerken. Hâlbuki bir annenin sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmesi için kendisinin de rahat, huzurlu, sağlıklı ve mutlu olması şart. Bütün topları elinde tutmaya çalışan bir 'Jonglör' gibi bütün bu görevlerin altından kalkmaya çalışan bir kadının tükenmemesi de çok zor. Tükenme depresif süreçlere götüren en kestirme yol. Eğer anne eşiyle mutlu ve dengeli bir ilişki içinde değilse, desteklenmiyorsa ilişkisel sorunlar gittikçe büyüyorsa ailelerle ilgili sorunlar da buna ekleniyorsa yani tüm bu sosyal ağ içinde bir de duygusal savaşlar veriyorsa annelik görevlerini yerine getirmek ve sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek gittikçe daha da zorlaşmaktadır