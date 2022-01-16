Günümüzün 3’te 1’i internet kullanarak geçiyor

Yapılan son araştırmalar göre, Türkiye’nin günlük internette harcadığı süre 7 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 10 saat 56 dakika ile yine internette en çok vakit geçiren ülke konumunda yer aldı.

İnternette en çok vakit geçirip ilk 3’e giren diğer ülkeler ise 10 saat 8 dakika ile Brezilya, 10 saat 7 dakika ile de Kolombiya olarak görüldü. Listenin 12’nci sırasında yer alan Türkiye’nin,2 saat 57 dakika (14.sıra) ile sosyal medya kullanımında da dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştü. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde 4 saat 51 dakikasını internette geçiren Japonlar’ın yer aldığı görüldü.