Bilim & Teknoloji Günümüzün 3’te 1’i internet kullanarak geçiyor

Günümüzün 3’te 1’i internet kullanarak geçiyor

Bilim & Teknoloji

Günümüzün 3’te 1’i internet kullanarak geçiyor

2021 verilerine göre, Türkiye’nin günlük internette harcadığı süre 7 saat 57 dakika oldu. Türkiye’nin bu istatistik ile 6 saat 54 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

16 Ocak 2022, Pazar 09:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapılan son araştırmalar göre, Türkiye’nin günlük internette harcadığı süre 7 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 10 saat 56 dakika ile yine internette en çok vakit geçiren ülke konumunda yer aldı.

İnternette en çok vakit geçirip ilk 3’e giren diğer ülkeler ise 10 saat 8 dakika ile Brezilya, 10 saat 7 dakika ile de Kolombiya olarak görüldü. Listenin 12’nci sırasında yer alan Türkiye’nin,2 saat 57 dakika (14.sıra) ile sosyal medya kullanımında da dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştü. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde 4 saat 51 dakikasını internette geçiren Japonlar’ın yer aldığı görüldü.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ev aletlerinde enerjik dönüşüm
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk mühendisin geliştirdiği kalp cihazına Avrupa Araştırma Konseyi'nden destek