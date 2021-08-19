Günümüzün 3’te 1’ini internet kullanarak geçiriyoruz

Wearesocial 2021 raporundan elde edilen bilgilere göre, ülkelerin internet kullanım oranları belli oldu. Böylelikle internet kullanımında dünya ortalamasının günlük 6 saat 54 dakika olduğu görülürken, Türkiye’nin 7 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde olduğu kaydedildi. İlk sırada yer alan ülke ise 10 saat 56 dakika ile Filipinler olurken, ikinci sırada 10 saat 8 dakika ile Brezilya, üçüncü sırada ise 10 saat 6 dakika ile Güney Afrika yer aldı.

Mobil üzerinden günlük internet kullanım oranları incelendiğinde ise dünya ortalamasının 3 saat 39 dakika olduğu saptanırken, Türkiye’de 4 saat 19 dakika olduğu gözlendi. Dünyadaki internet kullanıcı sayısının ise 4.66 milyar olduğu kaydedilirken bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 59,5’ine denk geldiği belirlendi.