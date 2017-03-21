Günümüzün en gözde estetiği

3 BOYUTLU (3D) SİMÜLASYON NEDİR ?

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İLE OPERASYON SONRASINI GÖRÜN



SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ AVANTAJLARI

Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıgünümüzün en gözde estetik uygulamasının yeni nesil estetik olduğunu söylüyor.Güzel ve dinç görünen bir yüz ile karşısındakini etkilemek, ilk tanışmada hafızalarda iz bırakmak isteyen kadın ve erkekler estetik kliniklerine koşuyor.Dış görünümün günümüzde erkekler için de kadınlar için de, özgüven, sosyal statü, ikili ilişkiler ve mutluluk açısından önemli olduğunu vurguluyor ve bu nedenle estetik müdahalelerin gelişen bilim ve teknolojinin yardımı ile her geçen gün arttığını belirtiyor.Sümer “Toplumsal ilişkilerde ilk tanışma, karşılaşma ve ilk görüş çok önemlidir. Bakmlı ve güzel bir yüz , dinç fiziksel görünüm her zaman pozitif bir başlangıçtır" diyor ve günümüztrendini anlatıyor." Estetik cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler, hızla gelişen teknoloji ile birlikte biz plastik cerrahlara ve hastalarımıza, düne kadar tahmin dahi edemeyeceğimiz olanaklar sunmakta. Bizlere düşen ise hızla gelişen araçları ve yöntemleri takip etmek ve bunları doğru bir şekilde kullanmak.Üç boyutlu hasta simülasyon cihazları son senelerde sektörümüze dahil olmakla beraber artık boyut atlamış durumda. Çok kolay bir uygulama ile (yüz ve meme için tablet ile hastanın 180 derecelik görüntüsünü tarayarak) birkaç dakika içerisinde hastamızın istediği vücut bölgesinin üç boyutlu resmini çıkartabiliyoruz. Yüz bölgesinde işlem düşünülüyor ise burun, dudak, göz, şakak, gıdı, kaş gibi yani yüzün tüm alanlarında ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemlerden sonraki halini hasta ile karar verebiliyoruz.Meme büyütme ameliyatlarında kullanacağımız protezleri alternatifleri ile beraber inceleyip olabilecek sonuçları ameliyat öncesinde hastalarımıza gösterebiliyoruz. Sistem en uygun protezleri saptıyor ama tabii ki cerrah olarak biz nihai kararımızı veriyoruz.Vücudun herhangi bir bölgesinde operasyon düşünüyor isek; tablet ile taramayı bu kez 360 derece hasta etrafında dönerek yapıyor ve ilgili bölgede ameliyat sonrası görüntüye oldukça yakın bir sonucu sanal gerçeklik gözlüğü ile hastamıza gösterebiliyoruz.Daha önceki simülasyon aygıtlarına üstünlüğü; kullanımının son derece basit olması, sadece tabletiniz ile gerçekleştirebiliyor olmanız (yani ev gezmesinde dahi uygulayabilmeniz) ve hastanın takacağı sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde o anda üç boyutlu olarak yüz için aynaya bakıyormuş gibi sonucu görebilmesi ya da aşağıya baktığında memelerinin görüntüsünü izleyebilmesi. Yani aynı zamanda çok eğlenceli bir ortamda hasta muayenelerimiz gerçekleşmekte, hastanın o anki mutlu halini daha ameliyat öncesinde görebilmekteyiz.Yapılan araştırmalar, bu ön simülasyon çalışmalarının ve sonrasındaki ameliyat sonuçlarının arasında, % 90 civarında benzer sonuç vermekte olduğunu ve aynı şekilde hasta memnuniyetinin de % 90 seviyesine ulaştığını gösteriyor.Bu simülasyon sistemi hasta memnuniyetini arttırıp hastanın kaygılarını azaltmakla beraber, bize gireceğimiz işlemler için bir klavuz olması yönünden birçok avantaj sağlıyor. Tüm bunlara rağmen tabii ki hastalarımızı kişilerin doku yapılarının ve fizyolojilerinin farklı olduğu ve ameliyat sonucunun yapılan simülasyon ile birebir olmayacağı hakkında bilgilendiriyoruz.Bu sistem ile hastalarımızın endişelerinin azalması, olabilecek sonuçları öngörebilmesi ve beklentisinin bizim aklımızda olanlar ile örtüşmesi halinde işlemlere daha rahat girebilme olanağına sahip oluyoruz. "• Gerçek kamera çekimi görüntüleri üzerinde çalışma yapar• Uygulama sonrası nasıl görüneceğinizi gösterir• Sonuca çok yakın sonrası görüntünüzü yakalarsınız• Çıkan sonuca müdahale edip, istemediği şeyleri söyleyebilirsiniz• Sonrasında nasıl görüneceğinizi bildiğiniz için olumlu ve kaygısız olarak operasyona girersiniz• Sanal gerçeklik gözlüğüyle 3 boyutlu olarak kendinizi görürsünüz