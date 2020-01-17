Günün hangi zamanında duş almalıyız?

Sabah ilk iş, ya da yatmadan hemen önce?

Şaşırtıcı bir şekilde, duş yapmak için günün doğru saatini seçerseniz, cildiniz, zihniyetiniz ve hatta sağlığınız için birçok fayda elde edersiniz.

- Duş almak için en uygun zaman ne zaman?

Sabah duşu güçlü bir rakip gibi görünebilir.

Sonuçta, bizi uyandırmak ve günümüze hazır hissettirmek çok önemlidir.

Yale Tıp Fakültesi'nde dermatoloji doçenti olan Mona Gohara, The Sun gazetesine verdiği röportajda "Sabah duşu uzun veya telaşlı bir güne başlamadan önce meditasyon ve yeniden gruplaşma için zaman tanıyor" diyor ve ekliyor:

"Bu farkındalık, kortizol adı verilen hormonun seviyesini koruyarak derideki iltihabı azaltabilir.”

Bununla birlikte, sabah duşu cildimiz için iyi bir tercih olsa da, suyun rahatlatıcı gücünden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, akşam yatağa gidene kadar beklemeniz gerekebilir.

Duş almak için doğru zaman, aslında çok yönlü bir tercih, yani akşam duşu almak da sizin için iyi olabilir.

Peki, neden?

Gece vaktine kadar beklemek en iyisidir çünkü makyajınızı çıkarabilir ve gün boyunca elde ettiğiniz tüm birikmiş yağ, kir ve kirletici tabakalarını üzerinizden dökebilirsiniz.

Gohara ayrıca belirtiyor: "Gece cildiniz doğal olarak kendi kendine peeling yapar ve kendini yeniler, böylece duş sonrası uyurken arkanızda temiz bir sayfa bırakırsınız."

Bundan daha önemli olanı ise, yatmadan önce temiz olmamız gerektiğidir.

Kendisini uyku elçisi olarak nitelendiren Nancy Rothstein, duş konusunda en çok bu öneride bulunuyor.

"Gece duşu, 'yatmaya hazırlanma' rutininizin ayrılmaz bir parçasıdır. Gece yarısı, çalan bir telefonun olmadığı, e-posta ve mesaj sesinin gelmediği, sadece vücudunuzdan akan taze, ılık suyun lüksü ile kendinize geldiğiniz nadide bir zaman dilimidir. Hem fiziksel hem de zihinsel ferahlık için gece duşunu mutlaka bir fırsat olarak değerlendirin. Uyumadan hemen önce aldığınız duştan pek çok fayda göreceğinize inanın.”





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