Kültür & Sanat Günün her saati dinlenebilecek şarkı açıklandı

Günün her saati dinlenebilecek şarkı açıklandı

Kültür & Sanat

Günün her saati dinlenebilecek şarkı açıklandı

Danimarkalı araştırmacılar, günün hangi saatinde hangi müziklerin daha çok dinlendiğini araştırdı. Dinleyicilerin günü 5 bölüme ayırdığı ve her bölümde farklı tempoda müzikler dinlediği belirlendi Ancak The Police'in 1983'te çıkardığı Every Breath You Take adlı şarkının her an dinlenebildiği tespit edildi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 09:36 Son Güncelleme:
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Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde yapılan şarkı seçimlerinde bir kalıp olup olmadığını öğrenmek istedi. Çalışmada müzik dinleme uygulaması Spotify'da 2 milyardan fazla kez dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkıyı analiz edildi. 10 Kasım'da Royal Society Open Science adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgulara göre Bilim insanları, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığını gördü. Her biri farklı niteliklere sahip bölümler sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç/sabahın ilk saatlerinden oluşuyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; beş bölüm hafta boyunca genellikle aynı sırayı takip ediyor. Ancak hafta sonlarında iş veya okula gidilmemesi gibi sebeplerle farklılık gösteriyor. Araştırma ekibinin başındaki Ole Adrian Heggli, sabahları (06.00-12.00) yavaş ama enerjik şarkıların hakim olduğunu ifade etti. Örnek olaraksa Robbie Williams'ın Supreme şarkısını verdi.

ÖĞLEDEN SONRA RIHANNA

Öğleden sonra (12.00-20.00) Rihanna'nın Only Girl (In The World) parçası gibi yüksek sesli ve tempolu şarkılar hüküm sürdü.

Akşamları (20.00-23.00) dans edilebilen ve en yüksek tempoya sahip müziklerin hakim olduğu görüldü.

Geceleri (23.00-04.00) Sigur Ros'un Svefn-g-englar adlı parçası gibi yavaş ve ambient müziğin tercih edildiği görüldü.

Gece geç/sabahın ilk saatlerinde (04.00-06.00) dinlenen şarkılar gecedekilere benzese de tempo daha da düştü.

HER SAAT THE POLICE

Bilim insanları, bu 5 bölümün hepsine uyan özelliklere sahip şarkının Every Breath You Take olduğunu söyledi. Heggli ayrıca, müzisyenlerin araştırmaları sayesinde dinlenme potansiyellerini yukarıya çekebileceklerini öne sürdü.

Araştırma makalesindeyse şu ifadeler kullanıldı: Bulgularımız, müziğin günlük yaşamlarımızla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Müzik tercihi gibi bireysel bir şeyin bile temel günlük kalıplardan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor.

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