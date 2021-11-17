Günün her saati dinlenebilecek şarkı açıklandı

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde yapılan şarkı seçimlerinde bir kalıp olup olmadığını öğrenmek istedi. Çalışmada müzik dinleme uygulaması Spotify'da 2 milyardan fazla kez dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkıyı analiz edildi. 10 Kasım'da Royal Society Open Science adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgulara göre Bilim insanları, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığını gördü. Her biri farklı niteliklere sahip bölümler sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç/sabahın ilk saatlerinden oluşuyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; beş bölüm hafta boyunca genellikle aynı sırayı takip ediyor. Ancak hafta sonlarında iş veya okula gidilmemesi gibi sebeplerle farklılık gösteriyor. Araştırma ekibinin başındaki Ole Adrian Heggli, sabahları (06.00-12.00) yavaş ama enerjik şarkıların hakim olduğunu ifade etti. Örnek olaraksa Robbie Williams'ın Supreme şarkısını verdi.

ÖĞLEDEN SONRA RIHANNA

Öğleden sonra (12.00-20.00) Rihanna'nın Only Girl (In The World) parçası gibi yüksek sesli ve tempolu şarkılar hüküm sürdü.

Akşamları (20.00-23.00) dans edilebilen ve en yüksek tempoya sahip müziklerin hakim olduğu görüldü.

Geceleri (23.00-04.00) Sigur Ros'un Svefn-g-englar adlı parçası gibi yavaş ve ambient müziğin tercih edildiği görüldü.

Gece geç/sabahın ilk saatlerinde (04.00-06.00) dinlenen şarkılar gecedekilere benzese de tempo daha da düştü.

HER SAAT THE POLICE

Bilim insanları, bu 5 bölümün hepsine uyan özelliklere sahip şarkının Every Breath You Take olduğunu söyledi. Heggli ayrıca, müzisyenlerin araştırmaları sayesinde dinlenme potansiyellerini yukarıya çekebileceklerini öne sürdü.

Araştırma makalesindeyse şu ifadeler kullanıldı: Bulgularımız, müziğin günlük yaşamlarımızla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Müzik tercihi gibi bireysel bir şeyin bile temel günlük kalıplardan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor.