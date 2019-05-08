Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün yemeği: Nohutlu köfte. İşte tarifi...
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 60 dk. ● PİŞİRME: 45 dk
MALZEMELER
● 1 su bardağı nohut
● 1 çorba kaşığı tereyağı
● 2 kuru soğan
● 1 çorba kaşığı domates salçası ● 3 domates ● 1 dolmalık biber
● 1 havuç ● 2 su bardağı su ● 2 yaprak adaçayı
KÖFTE İÇİN:
● 300 gr. kıyma
● 1 çay bardağı galeta unu
● 1 çay bardağı kıyılmış maydanoz
● 1 yumurta
● 1 tatlı kaşığı kimyon
● Tuz, karabiber
YAPILIŞI
● Kıymayı bir kaba koyun.
● Galeta ununu, kıyılmış maydonozu, yumurtayı, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin.
● İyice yoğurduktan sonra kıymalı harçtan minik minik parçalar alıp elinizle misket büyüklüğünde yuvarlayın.
● Köfteleri hafif unlanmış bir kaba koyun ve hafifçe unlanmasını sağlayın.
● Köfteler beklerken tereyağında ince doğranmış soğanı salça ile kavurun.
● Üzerine küp küp doğranmış domates, biber ve havucu ekleyip soteleyin.
● Daha sonra üzerine 2.5 bardak sıcak su ekleyin
● Bir taşım kaynadıktan sonra haşlanmış nohutu ve köfteleri ilave edin.
● Son olarak tuz ve karabiberi, dilerseniz kırmızı pul biberi ekleyip 45 dakika pişirin.
PÜF NOKTASI
Yemeği sıcak servis ederken üzerine kıyılmış nane eklerseniz lezzeti artar.
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