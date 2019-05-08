Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

08 Mayıs 2019, Çarşamba 08:56
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Günün iftar menüsü

Günün yemeği: Nohutlu köfte. İşte tarifi...

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 60 dk. ● PİŞİRME: 45 dk

MALZEMELER

● 1 su bardağı nohut

● 1 çorba kaşığı tereyağı

● 2 kuru soğan

● 1 çorba kaşığı domates salçası ● 3 domates ● 1 dolmalık biber

● 1 havuç ● 2 su bardağı su ● 2 yaprak adaçayı

KÖFTE İÇİN:

● 300 gr. kıyma

● 1 çay bardağı galeta unu

● 1 çay bardağı kıyılmış maydanoz

● 1 yumurta

● 1 tatlı kaşığı kimyon

● Tuz, karabiber

YAPILIŞI

● Kıymayı bir kaba koyun.

● Galeta ununu, kıyılmış maydonozu, yumurtayı, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin.

● İyice yoğurduktan sonra kıymalı harçtan minik minik parçalar alıp elinizle misket büyüklüğünde yuvarlayın.

● Köfteleri hafif unlanmış bir kaba koyun ve hafifçe unlanmasını sağlayın.

● Köfteler beklerken tereyağında ince doğranmış soğanı salça ile kavurun.

● Üzerine küp küp doğranmış domates, biber ve havucu ekleyip soteleyin.

● Daha sonra üzerine 2.5 bardak sıcak su ekleyin

● Bir taşım kaynadıktan sonra haşlanmış nohutu ve köfteleri ilave edin.

● Son olarak tuz ve karabiberi, dilerseniz kırmızı pul biberi ekleyip 45 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Yemeği sıcak servis ederken üzerine kıyılmış nane eklerseniz lezzeti artar.

YANINA NE YAKIŞIR?

● Sebzeli et suyu çorbası

● Bulgur pilavı

● Cacık

● Tahin helvası

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