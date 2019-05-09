Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

09 Mayıs 2019, Perşembe 07:37
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Günün iftar menüsü

Günün yemeği: Taze fasulye güveci. İşte tarifi...

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 60 dk. ● PİŞİRME: 120 dk.

MALZEMELER

● 500 gr. taze fasulye ● 600 gr. kuşbaşı dana eti

● 5 domates ● 5 yeşilbiber ● 2 patates ● 1 havuç

● 2 soğan ● 2 çorba kaşığı tereyağı ● Yarım çay bardağı zeytinyağı

● 1 tatlı kaşığı tuz ● 1 çay kaşığı tane karabiber ● 1.5 bardak sıcak su

YAPILIŞI

● Güveç kabını önce ocakta ısıtın.

● Zeytinyağı ve kuşbaşı doğranmış eti güveç kabına alın.

● Suyunu salıp çekene kadar etleri kavurun.

● Etler kavrulurken fasulyeleri ortadan ikiye bölün, soğanları iri iri doğrayın, havuç, patates ve biberleri ise ince ince kesin.

● Güveçteki ete önce soğanı ekleyip bir süre daha kavurun.

● Ardından fasulyeleri ekleyin.

● Üstüne havuç, biber ve patatesi koyun.

● En üste soyulmuş ve doğranmış domatesi, tereyağı, tane karabiberi ve tuzu ilave edin.

● 1.5 bardak sıcak suyu da döktükten sonra güvecin ağzını önce yağlı kağıt ardından 2-3 kat alimünyum folyo ile iyice kapatın.

● Ocak üzerinde 30 dakika pişirdikten sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırına alın.

● Fırında 1.5 saat daha pişirin

PÜF NOKTASI

Etin yumuşak olması için önceden düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz.

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