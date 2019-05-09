Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün yemeği: Taze fasulye güveci. İşte tarifi...
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 60 dk. ● PİŞİRME: 120 dk.
MALZEMELER
● 500 gr. taze fasulye ● 600 gr. kuşbaşı dana eti
● 5 domates ● 5 yeşilbiber ● 2 patates ● 1 havuç
● 2 soğan ● 2 çorba kaşığı tereyağı ● Yarım çay bardağı zeytinyağı
● 1 tatlı kaşığı tuz ● 1 çay kaşığı tane karabiber ● 1.5 bardak sıcak su
YAPILIŞI
● Güveç kabını önce ocakta ısıtın.
● Zeytinyağı ve kuşbaşı doğranmış eti güveç kabına alın.
● Suyunu salıp çekene kadar etleri kavurun.
● Etler kavrulurken fasulyeleri ortadan ikiye bölün, soğanları iri iri doğrayın, havuç, patates ve biberleri ise ince ince kesin.
● Güveçteki ete önce soğanı ekleyip bir süre daha kavurun.
● Ardından fasulyeleri ekleyin.
● Üstüne havuç, biber ve patatesi koyun.
● En üste soyulmuş ve doğranmış domatesi, tereyağı, tane karabiberi ve tuzu ilave edin.
● 1.5 bardak sıcak suyu da döktükten sonra güvecin ağzını önce yağlı kağıt ardından 2-3 kat alimünyum folyo ile iyice kapatın.
● Ocak üzerinde 30 dakika pişirdikten sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırına alın.
● Fırında 1.5 saat daha pişirin
PÜF NOKTASI
Etin yumuşak olması için önceden düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz.
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