Günün iftar menüsü

Günün yemeği: Ekşili kıymalı bamya. İşte tarifi...

● KİŞİSAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 40 dk. ●PİŞİRME: 40 dakika

MALZEMELER

● 750 gr. bamya ● 3 çorba kaşığı zeytinyağı ● 2 kuru soğan ● 4 diş sarımsak ● 1 çorba kaşığı domates salçası ● 300 gr. kıyma ● 4 domates ● Tuz, karabiber, kırmızıbiber ● Yarım bardak su ● 1 limon suyu ● 2 çorba kaşığı nar ekşisi

HAZIRLANIŞI

● Bamyaları ayıklayıp kararmaması için limonlu suda 1 saat kadar bekletin. ● Soğanı küp küp, doğrayın ve zeytinyağında kavurun. * Kavrulmuş soğana kıymayı ekleyin.

● Kıyma suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. ● Salçayı ilave edin ve kokusu gidene kadar 5 dakika daha kavurun. ● Küp doğranmış domates, bamya, tuz, baharatlar, sarımsak ve ve yarım bardak suyu ekleyin. ● Kısık ateşte bamyalar yumuşayana kadar pişirin. ● Piştikten sonra Limon suyu ve nar ekşisini ilave edip, karıştırın.

PÜF NOKTASI

Kıyılmış maydanoz serperek servis yapın.

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