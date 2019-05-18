Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

18 Mayıs 2019, Cumartesi 14:47
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Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsü: Perdeli börek

● KİŞİ SAYISI: 6 ● HAZIRLANIŞ: 40 dk. ● PİŞİRME: 45 dk.

MALZEMELER

 ● 3 yufka

Harç:

● 2 su bardağı pirinç

● 1 havuç

● Yarım demet ıspanak

● 1 kuru soğan

● 4 çorba kaşığı zeytinyağı

● 1 çay bardağı soyulmuş badem

● Yarım çay bardağı kuru üzüm

● 1 çay bardağı kuru erik

● Tuz, karabiber, kimyon

Üzerine:

● 1 yumurta

● 1 su bardağı soda

● 1 çay bardağı zeytinyağı

● Susam

YAPILIŞI

● Kuru erik ve üzümü 15 dakika suda bekletin.

● Küp doğranmış soğan, havuç, ıspanak ve bademi zeytinyağında soteleyin.

● Yıkanmış pirinç ve baharatları koyup kavurun.

● Üzerini üç parmak geçinceye kadar su koyun ve kapağını kapatın.

● Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

● Suda beklettiğiniz meyveleri sıkarak doğrayın ve pilava ekleyin.

● Sos malzemelerini bir kapta çırpın.

● İlk yufkayı yağlanmış tepsiye döşeyin. Üzerine harcı boşaltın.

● Kalan yufkaları arasına sos sürerek pilavın üzerine koyun.

● En üste sosu dökün ve susam serpin.

● 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

● Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yufka yerine kendi açtığınız hamuru kullanmayı deneyebilirsiniz.

YANINA NE YAKIŞIR

• Tarhana çorbası

• Etli yemek

• Cacık

• Trileçe

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