Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Perdeli börek
● KİŞİ SAYISI: 6 ● HAZIRLANIŞ: 40 dk. ● PİŞİRME: 45 dk.
MALZEMELER
● 3 yufka
Harç:
● 2 su bardağı pirinç
● 1 havuç
● Yarım demet ıspanak
● 1 kuru soğan
● 4 çorba kaşığı zeytinyağı
● 1 çay bardağı soyulmuş badem
● Yarım çay bardağı kuru üzüm
● 1 çay bardağı kuru erik
● Tuz, karabiber, kimyon
Üzerine:
● 1 yumurta
● 1 su bardağı soda
● 1 çay bardağı zeytinyağı
● Susam
YAPILIŞI
● Kuru erik ve üzümü 15 dakika suda bekletin.
● Küp doğranmış soğan, havuç, ıspanak ve bademi zeytinyağında soteleyin.
● Yıkanmış pirinç ve baharatları koyup kavurun.
● Üzerini üç parmak geçinceye kadar su koyun ve kapağını kapatın.
● Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
● Suda beklettiğiniz meyveleri sıkarak doğrayın ve pilava ekleyin.
● Sos malzemelerini bir kapta çırpın.
● İlk yufkayı yağlanmış tepsiye döşeyin. Üzerine harcı boşaltın.
● Kalan yufkaları arasına sos sürerek pilavın üzerine koyun.
● En üste sosu dökün ve susam serpin.
● 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.
● Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Yufka yerine kendi açtığınız hamuru kullanmayı deneyebilirsiniz.
YANINA NE YAKIŞIR
• Tarhana çorbası
• Etli yemek
• Cacık
• Trileçe