Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Nohutlu çıtır börek...
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 60 dk. ● PİŞİRME: 45 dk.
MALZEMELER
● 3 yufka
● 1 su bardağı nişasta
● Yarım çay bardağı sıvı yağ
● 1 çorba kaşığı tereyağı
● 1 yumurta sarısı
● Çörekotu (Üzerine)
Harç:
● 2 su bardağı haşlanmış nohut
● 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz
● Tuz, karabiber
YAPILIŞI
● Harç için; haşlanmış nohutları robotta çekerek püre haline getirin.
● İçine ceviz, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
● Bir yufkayı sererek üzerine sıvı yağ ile tereyağı karışımını sürün.
● Yufkanın karşılıklı kenarlarını kapatıp tekrar yağ sürün.
● Diğer kenarlarını da kapatıp yufkayı kare haline getirin.
● Artı şekilde keserek, dört eşit kare elde edin.
● Yufka parçalarının bir kenarlarına nohutlu içten koyup rulo yaparak sarın.
● Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.
● Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çörekotu serpin.
● Isıtılmış 190 derece fırında alt ve üstleri kızarana kadar pişirin.
PÜF NOKTASI
Nohutları mutlaka akşamdan ıslayın ki yumuşak olsun.
YANINA NE YAKIŞIR?
● Domates çorbası
● Zeytinyağlı fasülye
● Köfte
● Yoğurt