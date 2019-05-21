Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

21 Mayıs 2019, Salı 08:50
A A
Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsü: Nohutlu çıtır börek...

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 60 dk. ● PİŞİRME: 45 dk.

MALZEMELER

● 3 yufka

● 1 su bardağı nişasta

● Yarım çay bardağı sıvı yağ

● 1 çorba kaşığı tereyağı

● 1 yumurta sarısı

● Çörekotu (Üzerine)

Harç:

● 2 su bardağı haşlanmış nohut

● 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

● Tuz, karabiber

YAPILIŞI

● Harç için; haşlanmış nohutları robotta çekerek püre haline getirin.

● İçine ceviz, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

● Bir yufkayı sererek üzerine sıvı yağ ile tereyağı karışımını sürün.

● Yufkanın karşılıklı kenarlarını kapatıp tekrar yağ sürün.

● Diğer kenarlarını da kapatıp yufkayı kare haline getirin.

● Artı şekilde keserek, dört eşit kare elde edin.

● Yufka parçalarının bir kenarlarına nohutlu içten koyup rulo yaparak sarın.

● Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

● Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çörekotu serpin.

● Isıtılmış 190 derece fırında alt ve üstleri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Nohutları mutlaka akşamdan ıslayın ki yumuşak olsun.

YANINA NE YAKIŞIR?

● Domates çorbası

● Zeytinyağlı fasülye

● Köfte

● Yoğurt

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...