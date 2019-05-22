Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Bulgurlu et
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 30 dk. ● PİŞİRME: 60 dk
MALZEMELER
● 500 gr. kemikli kuzu eti
● 1 su bardağı haşlanmış bulgur
● 2-3 soğan
● 2 çorba kaşığı sıvı yağ
● 3 domates
● 3 sivribiber
● 2 bardak su
● Tuz, kekik
YAPILIŞI
● Soğanları yemeklik doğrayın.
● Domates ve sivribiberleri temizleyip küp doğrayın.
● Eti tencereye alıp suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
● Sıvı yağ ve soğanı ekleyip birlikte kavurun.
● Haşlanmış bulgur, domates, biber, su, tuz ve kekiği ekleyin.
● Kapağı kapalı olarak kısık ateşte 1 saat kadar pişirin.
● Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Servis sırasında üzerine kıyılmış maydonoz ekleyin.
YANINA NE YAKIŞIR
• Tarhana çorba
• Z.yağlı pırasa
• Yoğurt
•Muhalebi