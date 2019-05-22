Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

22 Mayıs 2019, Çarşamba 09:50
A A
Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsü: Bulgurlu et

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 30 dk. ● PİŞİRME: 60 dk

MALZEMELER

● 500 gr. kemikli kuzu eti

● 1 su bardağı haşlanmış bulgur

● 2-3 soğan

● 2 çorba kaşığı sıvı yağ

● 3 domates

● 3 sivribiber

● 2 bardak su

● Tuz, kekik

YAPILIŞI

● Soğanları yemeklik doğrayın.

● Domates ve sivribiberleri temizleyip küp doğrayın.

● Eti tencereye alıp suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

● Sıvı yağ ve soğanı ekleyip birlikte kavurun.

● Haşlanmış bulgur, domates, biber, su, tuz ve kekiği ekleyin.

● Kapağı kapalı olarak kısık ateşte 1 saat kadar pişirin.

● Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Servis sırasında üzerine kıyılmış maydonoz ekleyin.

YANINA NE YAKIŞIR

• Tarhana çorba

• Z.yağlı pırasa

• Yoğurt

•Muhalebi

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...