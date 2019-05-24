Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

24 Mayıs 2019, Cuma 14:27
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Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsünde bugün göçebe böreği var...

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 40 dk. ● PİŞİRME: 40 dk.

MALZEMELER

● 4 yufka

Sos:

● 2 çorba kaşığı süt

● 2 çorba kaşığı su

● 2 çorba kaşığı sıvı yağ

● 2 yumurta

Harç:

● 5 kuru soğan

● 1 kase lor peyniri

● 2 yumurta

● 1 çay bardağı sıvı yağ

● 1 tatlı kaşığı tuz

● 1 çorba kaşığı pul biber

YAPILIŞI

● Harç için; soğanı yemeklik doğrayın.

● Yağ ile birlikte tavaya koyup kısık ateşte kavurun.

● Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

● Sos için; 1 yumurta sarısını ayırıp kalan yumurtaları süt, su ve yağı koyup çırpın.

● Yufkayı tezgaha serip üstüne biraz sos sürün.

● Kenarını katlayıp dikdörtgen şekline getirin.

● Harcı koyup rulo sarın.

● Tepsiye yerleştirin.

● Diğer 3 yufka için de aynı işlemi uygulayın.

● Üstlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün.

● Isıtılmış 180 derece fırında pişirin.

PÜF NOKTASI

Börek harcına isteğe göre taze nane ve maydonoz koyabilirsiniz.

YANINA NE YAKIŞIR?

• Ezo Gelin çorba

• Köfte

• Z.yağlı enginar

• Limonata

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