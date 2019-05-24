Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsünde bugün göçebe böreği var...
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 40 dk. ● PİŞİRME: 40 dk.
MALZEMELER
● 4 yufka
Sos:
● 2 çorba kaşığı süt
● 2 çorba kaşığı su
● 2 çorba kaşığı sıvı yağ
● 2 yumurta
Harç:
● 5 kuru soğan
● 1 kase lor peyniri
● 2 yumurta
● 1 çay bardağı sıvı yağ
● 1 tatlı kaşığı tuz
● 1 çorba kaşığı pul biber
YAPILIŞI
● Harç için; soğanı yemeklik doğrayın.
● Yağ ile birlikte tavaya koyup kısık ateşte kavurun.
● Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
● Sos için; 1 yumurta sarısını ayırıp kalan yumurtaları süt, su ve yağı koyup çırpın.
● Yufkayı tezgaha serip üstüne biraz sos sürün.
● Kenarını katlayıp dikdörtgen şekline getirin.
● Harcı koyup rulo sarın.
● Tepsiye yerleştirin.
● Diğer 3 yufka için de aynı işlemi uygulayın.
● Üstlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün.
● Isıtılmış 180 derece fırında pişirin.
PÜF NOKTASI
Börek harcına isteğe göre taze nane ve maydonoz koyabilirsiniz.
YANINA NE YAKIŞIR?
• Ezo Gelin çorba
• Köfte
• Z.yağlı enginar
• Limonata