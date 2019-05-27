Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

27 Mayıs 2019, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsü: Ceviz soslu but

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 60 dk. ● PİŞİRME: 20 dk.

MALZEMELER

● 8 tavuk but

● 3 çorba kaşığı tereyağı

● 1 çay bardağı tahin

● 1 su bardağı süt

● 1 çay bardağı ceviz içi

● 1.5 çorba kaşığı un

● 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

● Tuz, karabiber

YANINA NE YAKIŞIR?

• Mantar çorbası

• Pilav

• Patates kızartması

• Kalbura bastı

YAPILIŞI

● Tavuk butlarını 4 su bardağı suda yumuşayıncaya kadar haşlayın.

● Unu kavurun.

● Süt ve tenceredeki kalan tavuk suyunu çırpın.

● Hazırladığınız sosu una ekleyin.

● 10 dakika karıştırın.

● Tavuk etleri, tahin, baharatlar ve ceviz içini ilave edin.

● Yemeği 5 dakika daha pişirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Son olarak tavukların üstünü kızartmak için fırınlayabilirsiniz.

 

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