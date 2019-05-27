Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Ceviz soslu but
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 60 dk. ● PİŞİRME: 20 dk.
MALZEMELER
● 8 tavuk but
● 3 çorba kaşığı tereyağı
● 1 çay bardağı tahin
● 1 su bardağı süt
● 1 çay bardağı ceviz içi
● 1.5 çorba kaşığı un
● 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
● Tuz, karabiber
YANINA NE YAKIŞIR?
• Mantar çorbası
• Pilav
• Patates kızartması
• Kalbura bastı
YAPILIŞI
● Tavuk butlarını 4 su bardağı suda yumuşayıncaya kadar haşlayın.
● Unu kavurun.
● Süt ve tenceredeki kalan tavuk suyunu çırpın.
● Hazırladığınız sosu una ekleyin.
● 10 dakika karıştırın.
● Tavuk etleri, tahin, baharatlar ve ceviz içini ilave edin.
● Yemeği 5 dakika daha pişirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Son olarak tavukların üstünü kızartmak için fırınlayabilirsiniz.