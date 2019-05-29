Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Yeşil mercimek köftesi
● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 10 dk. ● PİŞİRME: 15 dk.
MALZEMELER
● 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
● 1 adet orta boy soğan
● 1 adet yumurta
● 1 su bardağı galeta unu
● 1 tutam karabiber
● 1 tutam kimyon
● 1 tutam nane
● 1 tatlı kaşığı tuz
● 2 yemek kaşığı un
YAPILIŞI
● Haşladığınız yeşil mercimeği kaba alıp ezici yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin.
● Soğanı rondodan geçirip incecik kıyın.
● Bunları bir kaba alıp üzerine yumurtayı kırın.
● Galeta ununu ilave edin.
● Baharatları ve tuzu ekleyin.
● Yoğurmaya başlayın. Cıvık kıvamlı hamur olduğunda unu ilave edin.
● Tavaya koyduğunuz yağ iyice kızdığında elinizi ıslatın, hamurdan parça alıp yuvarlayın.
● Yakmamaya dikkat ederek her iki tarafını da kızartın.
PÜF NOKTASI
Galeta unu yerine ince bulgur da kullanabilirsiniz. Bulgura sıcak su ilave edip 15 dakika bekletmeniz yeterli.
YANINA NE YAKIŞIR?
• Domates çorbası
• Z. yağlı barbunya
•Makarna
• Ev baklavası