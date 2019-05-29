Günün iftar menüsü: Yeşil mercimek köftesi

● KİŞİ SAYISI: 4 ● HAZIRLANIŞ: 10 dk. ● PİŞİRME: 15 dk.

MALZEMELER

● 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

● 1 adet orta boy soğan

● 1 adet yumurta

● 1 su bardağı galeta unu

● 1 tutam karabiber

● 1 tutam kimyon

● 1 tutam nane

● 1 tatlı kaşığı tuz

● 2 yemek kaşığı un

YAPILIŞI

● Haşladığınız yeşil mercimeği kaba alıp ezici yardımıyla pürüzsüz kıvama getirin.

● Soğanı rondodan geçirip incecik kıyın.

● Bunları bir kaba alıp üzerine yumurtayı kırın.

● Galeta ununu ilave edin.

● Baharatları ve tuzu ekleyin.

● Yoğurmaya başlayın. Cıvık kıvamlı hamur olduğunda unu ilave edin.

● Tavaya koyduğunuz yağ iyice kızdığında elinizi ıslatın, hamurdan parça alıp yuvarlayın.

● Yakmamaya dikkat ederek her iki tarafını da kızartın.

PÜF NOKTASI

Galeta unu yerine ince bulgur da kullanabilirsiniz. Bulgura sıcak su ilave edip 15 dakika bekletmeniz yeterli.

YANINA NE YAKIŞIR?

• Domates çorbası

• Z. yağlı barbunya

•Makarna

• Ev baklavası



