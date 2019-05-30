Günün iftar menüsü
En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...
Günün iftar menüsü: Nezaket kebabı...
● KİŞİ SAYISI: 6 ● HAZIRLANIŞ: 25 dk. ● PİŞİRME: 35 dk.
MALZEMELER
● 1 kilogram dana kıyma
● 1 su bardağı galeta unu
● 2 adet yumurta
● 2 adet büyük boy kuru soğan (rendelenmiş)
● 2 diş sarımsak (rendelenmiş)
● 1 çay kaşığı kimyon
● 1 çay kaşığı karabiber
● 1 çay kaşığı tuz
● 4 adet yufka
Sosu için:
● 2 yemek kaşığı sıvı yağ
● 3 adet sivri biber
● 2 diş sarımsak (rendelenmiş)
● 2 adet büyük boy domates (rendelenmiş)
● 2 su bardağı su
YAPILIŞI
● Geniş bir kasede kıyma, galeta unu, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, kimyon, karabiber ve tuzu güzelce yoğurun.
● Kıymayı dört parçaya bölün. Her yufkada yaklaşık 250 gram kıyma kullanılıyor.
● Yufkayı tezgaha serin ve yarım ay olacak şekilde katlayın.
● Yufkanın geniş kısmına kıymayı eşit şekilde yayın ve sigara böreği sarar gibi sarın.
● Uç kısmını suyla fırçalayarak yapıştırın.
● Hazırladığınız kıymalı yufka rulolarını 2 parmak kalınlığında olacak şekilde bıçakla kesin.
● Yağlanmış fırın tepsisine kıymalı kısımlar yukarıdan gözükecek şekilde dizin.
● Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.
● Bir sos tenceresinde sıvı yağı kızdırın.
● Üzerine doğradığınız sivri biberleri ekleyin ve soteleyin.
● Yumuşayan biberlerin üzerine sarımsak, domates ve suyu ekleyip suyun yarısı çekilene kadar pişirin.
● Fırından çıkan köftelerin üzerine bu sosu ekleyin ve sıcakken servis edin.