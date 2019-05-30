Günün iftar menüsü

En güzel iftar sofraları için birbirinden leziz ve yapması kolay yemek tarifleri...

30 Mayıs 2019, Perşembe 08:42
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Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsü: Nezaket kebabı...

● KİŞİ SAYISI: 6 ● HAZIRLANIŞ: 25 dk. ● PİŞİRME: 35 dk.

MALZEMELER

● 1 kilogram dana kıyma

● 1 su bardağı galeta unu

● 2 adet yumurta

● 2 adet büyük boy kuru soğan (rendelenmiş)

● 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

● 1 çay kaşığı kimyon

● 1 çay kaşığı karabiber

● 1 çay kaşığı tuz

● 4 adet yufka

Sosu için:

● 2 yemek kaşığı sıvı yağ

● 3 adet sivri biber

● 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

● 2 adet büyük boy domates (rendelenmiş)

● 2 su bardağı su

YAPILIŞI

● Geniş bir kasede kıyma, galeta unu, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, kimyon, karabiber ve tuzu güzelce yoğurun.

● Kıymayı dört parçaya bölün. Her yufkada yaklaşık 250 gram kıyma kullanılıyor.

● Yufkayı tezgaha serin ve yarım ay olacak şekilde katlayın.

● Yufkanın geniş kısmına kıymayı eşit şekilde yayın ve sigara böreği sarar gibi sarın.

● Uç kısmını suyla fırçalayarak yapıştırın.

● Hazırladığınız kıymalı yufka rulolarını 2 parmak kalınlığında olacak şekilde bıçakla kesin.

● Yağlanmış fırın tepsisine kıymalı kısımlar yukarıdan gözükecek şekilde dizin.

● Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

● Bir sos tenceresinde sıvı yağı kızdırın.

● Üzerine doğradığınız sivri biberleri ekleyin ve soteleyin.

● Yumuşayan biberlerin üzerine sarımsak, domates ve suyu ekleyip suyun yarısı çekilene kadar pişirin.

● Fırından çıkan köftelerin üzerine bu sosu ekleyin ve sıcakken servis edin.

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