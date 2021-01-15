Türkiye Günün ilk saatlerinde İstanbul'da kar etkili oldu

Günün ilk saatlerinde İstanbul'da kar etkili oldu

Türkiye

Günün ilk saatlerinde İstanbul'da kar etkili oldu

Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbullular güne kar manzaraları ile başladı.

15 Ocak 2021, Cuma 09:09 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.

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Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi. Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yoğunluk yüzde 58 oldu 

İstanbul güne kar ile başladı, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece başladı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için sokağa çıkanlar kar ile güne başladı. Kentte trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında yüzde 58 olarak ölçüldü.

DHA


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