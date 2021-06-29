Türkiye Günün koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son vaka sayısı

Günün koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son vaka sayısı

Türkiye

Günün koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 29 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

29 Haziran 2021, Salı 19:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı da 49 bin 687 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yoksullukla mücadelede dünyaya örnek model
Hakan Çelik
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bilimin fethi mümkün değil 68 üniversitesinden bugünün okuluna
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neden yazdım?
Rauf Tamer
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu