Günün menüsü (18 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size olabildiğince yardımcı olacak günün menüsünde bugün mercimek çorbası, karnabahar kızartması ve sebzeli pilav var. Birbirinden lezzetli tariflere bir bakalım.

Mercimek çorbası

Malzemeler

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz.

Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Birleştirme işlemine geçiyoruz. Mercimeği tekrar ocağa alıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan mercimekle kaynayan salçalı sosu birleştiriyoruz. Üzerine tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. 2 - 3 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır.

Karnabahar kızartması

Malzemeler

- 1 adet orta boy karnabahar

- 5 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı un

Kızartma harcı için

- 1 su bardağı süt

- 2 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı un

Kızartmak için

- 1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın. Karnabaharın kendine has kokusunu alması ve sindirimi rahatlatması adına tencereye aktardığınız unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın. Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin.

İpucu

Karnabaharları daha kısa sürede kızarması için kızgın ve derin yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz.Kızartma harcında kullanacağınız süt miktarını yarıya indirip, yerine maden suyu ekleyebilirsiniz.

Sebzeli pilav

Malzemeler

- 1.5 su bardağı pirinç

- 2 yemek kaşığı şehriye

- 1 adet kapya biber

- 1 su bardağı haşlanmış mısır (konserve de olur)

- 1 su bardağı bezelye

- 1 su bardağı tavuk suyu

- 1,5 bardak su ( kaynar su)

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Kızan yağın içerisine tel şehriye eklenir. Pembeleşen şehriyenin üzerine pirinçler koyulur ve 1 - 2 dakika kavrulur. Üzerine minik küp küp doğranmış kapya biber, bezelye ve mısır eklenir. Hemen ardından kaynar su ve tavuksuyu eklenir ve tuz içerisine koyulup iyice karıştırılır. Kısık ateşte iyice suyu çekene kadar pişirilir. Suyu tamamen çektiğinden emin olduğunuzda ocaktan alıp dinlenmeye bırakınız.

İpucu

Pirinçler 2 saat öncesinden ılık suda bekletilirse pilavınız daha güzel olur.

Bu haberi de okudular Haftanın iyi haberi sence hangisiydi?

Bu haberi de okudular Cinsel gücü arttıran besinler