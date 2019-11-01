Günün özeti | 1 Kasım 2019

Gündem

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır" dedi.

- İBB, Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi, teknelerden biri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Diğer iki tekne içinde benzer bir karar bekleniyor.

- İBB'den meteoroloji açıklaması: Yağmur bitti, sıcak hava geliyor.

- Spotify Ocak 2020'den itibaren yüzde 28 zamlanacak. Peki Spotify premium ücretleri ne kadar olacak?

- Adana'da Mustafa Veysel Aksöğüt adlı genç, 10 gün önce evden kaçan kedisini bulana 2 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

- Yeni vergi düzenlemeleri komisyondan geçti.





Magazin

- Önceki gece yeniden yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu.

- 'Survivor' yarışması ile adını duyuran Turabi Çamkıran, ikinci kez katıldığı 'War of the Worlds' yarışmasında kavga etti. "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli" diyen Turabi, beklenmedik bir karara imza attı.

- Aleyna Tilki, Instagram hesabından Cadılar Bayramı için giydiği kostümle çekinmiş fotoğraflarını paylaştı.





Günün videosu





Netflıx’in heyecanla beklenen yeni orijinal dizisi The Witcher’ın resmi fragmanı Lucca Comıcs&Games’te paylaşıldı. The Witcher, tüm dünya ile aynı anda 20 Aralık’ta Netflix’te.





Posta özel

- Sitcom kültürüne ne kadar aşinayız? Gülmek için kahkaha efekti şart mı?

- Vegan ya da veganlık kelimelerini son zamanlarda siz de sıkça duymaya başlamışsınızdır mutlaka. Dünyanın dört bir yanında kadın, erkek, genç, yaşlı dinlemeden birçok insan veganlığı seçmeye, bu yaşam biçimini kabul etmeye başladı. Bugün de tüm dünya için veganlığın günü olan 1 Kasım. Gelin biraz yakından bakalım...





Günün fotoğrafı

New York'ta düzenlenen Cadılar Bayramı kutlaması ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu. Metroda kutlamaya giden vatandaşlar böyle görüntülendi.



