Günün özeti | 10 Kasım 2019
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
Gündem
-Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, 3.1 büyüklüğünde, Çeşme'de ise Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
-Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında tüm yurtta anıldı.
-Atatürk'süz 81 yıl geçti.
-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Atatürk'ü anma töreninde konuştu.
-2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda: Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili yapılacak çalışmalar da programlandı: Şehirlerarası mesafe kısalacak.
-İklim değişikliği servisi raporuna göre, Ekim ayı dünya tarihinin kaydedilmiş en sıcak ekim ayı olarak rekor kırdı.
-49 bin euro ödeyerek aldığı sıfır lüks otomobili boyalı çıkan vatandaş, 9 yıl süren hukuk zaferini kazandı.
Spor
-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiasından 10 Kasım mesajları yağdı.
-FIFA 20'ye göre Süper Lig'in en iyi oyuncuları şöyle.
-Katar'ın Al-Sadd takımında teknik direktörlüğe başlayan Xavi, henüz 8. maçında istifaya çağrıldı.
Dünya
-ABD'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada gündem oldu.
-Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları şirketine ait uçak, Mısır'da havaalanı pistine indikten sonrası alev aldı.
-Hindistan'da bir kriket maçını izlemeye giden Sher Khan isimli Afgan turist, 2 metre 49 santimlik boyuyla otellere kabul edilmedi.
Magazin
-Alp Güler, Hazal Filiz Küçükköse'yi yalnız bıraktı.
-Aleyna Tilki sevgilisiyle Amerika'ya gidiyor.
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