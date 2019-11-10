Günün özeti | 10 Kasım 2019

Gündem

-Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, 3.1 büyüklüğünde, Çeşme'de ise Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

-Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında tüm yurtta anıldı.

-Atatürk'süz 81 yıl geçti.

-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Atatürk'ü anma töreninde konuştu.

-2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda: Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili yapılacak çalışmalar da programlandı: Şehirlerarası mesafe kısalacak.

-İklim değişikliği servisi raporuna göre, Ekim ayı dünya tarihinin kaydedilmiş en sıcak ekim ayı olarak rekor kırdı.

-49 bin euro ödeyerek aldığı sıfır lüks otomobili boyalı çıkan vatandaş, 9 yıl süren hukuk zaferini kazandı.





Spor

-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiasından 10 Kasım mesajları yağdı.

-FIFA 20'ye göre Süper Lig'in en iyi oyuncuları şöyle.

-Katar'ın Al-Sadd takımında teknik direktörlüğe başlayan Xavi, henüz 8. maçında istifaya çağrıldı.





Dünya

-﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ABD'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada gündem oldu.

-Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları şirketine ait uçak, Mısır'da havaalanı pistine indikten sonrası alev aldı.

-Hindistan'da bir kriket maçını izlemeye giden Sher Khan isimli Afgan turist, 2 metre 49 santimlik boyuyla otellere kabul edilmedi.





Magazin

-Alp Güler, Hazal Filiz Küçükköse'yi yalnız bıraktı.

-Aleyna Tilki sevgilisiyle Amerika'ya gidiyor.





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