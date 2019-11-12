Günün özeti | 12 Kasım 2019

Gündem

-Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında savcılığın itirazı üzerine üst mahkemece yakalama kararı çıkarıldı.

-Kırıkkale'de çiftçilik yapan Haydar Demirci, tarlasını sürerken bin yıllık olduğu değerlendirilen Roma döneminden kalma pitos buldu.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.

-Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Sultangazi Anadolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi öğrencileri her gün tehlikeli yollardan okullarına gidiyor.

-İstanbul'da 23 dereceye yaklaşan sıcaklık insanları denize döktü. Bir kişinin kilolarından kurtulmak için poşete girmesi, ilginç görüntüler oluşturdu.





Spor

-Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

-Ankaragücü'nde Metin Diyadin'in ardından, göreve takımın eski teknik direktörü Mustafa Kaplan getirildi.

-PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiltere Championship takımlarından Leeds United'ı almaya çok yakın.

-Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye dönüş sinyali verdi.

-Vedat Muriqi Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kosova kadrosundan çıkarıldı.

-Radamel Falcao, Instagram hesabından antrenman yaptığı bir video yayınlayarak 'Dönüyorum' mesajı verdi.

-Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Schumacher'in ailesine sitem etti.





Magazin

-Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çiftinin evliliğindeki kara bulutlar dağıldı. Kıvanç'tan eşine herkesi kıskandıracak büyük bir jest geldi.

-Youtube'da 126 milyon kez tıklanan Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısı Spotify'a tekrar yüklendi.

-Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın paylaştığı fotoğrafında gözlerine dikkatlice bakın, fark edeceksiniz!

-Sinem Kobal'a, takipçisinden hayal gücünü zorlayan ilginç tavsiye.

-'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminin ilk tanıtımı görücüye çıktı.

-Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı: At krizi

-2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hamile.

-Berfu Yenenler'den eleştirilere yanıt: İnsanlar nasıl bu kadar acımasız?

-Ashton Kutcher ve Mila Kunis: Çocuklara mirasımızdan tek kuruş bırakmayacağız.

-Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son videosunda alkol bağımlısı olduğunu itiraf etti.

-Nusret Gökçe’nin New York’taki dükkânında çalışanların bahşişinden pay aldığı garsonlardan biri çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

-Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay'ın barış yemeği





Dünya

-Dan Bilzerian ve Kanye West 2024 yılında ABD başkanlığına aday olacak.

-ABD'de henüz 10 yaşındayken yazdığı mektubu, cam şişe içinde denize bırakan Max Vredenburgh'a 9 yıl sonra Fransa'dan cevap geldi.

-Katil profesör Oleg Sokolov mahkemeye cam kafeste çıktı.





Günün iyi haberi

-İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde geçen aylarda zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Tuzla’da ortaya çıktı.





Günün fotoğrafı

-Bir kişi kilolarından kurtulmak için poşete girdi.





Günün şarkısı