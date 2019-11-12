Günün özeti | 12 Kasım 2019
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
Gündem
-Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında savcılığın itirazı üzerine üst mahkemece yakalama kararı çıkarıldı.
-Kırıkkale'de çiftçilik yapan Haydar Demirci, tarlasını sürerken bin yıllık olduğu değerlendirilen Roma döneminden kalma pitos buldu.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.
-Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Sultangazi Anadolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi öğrencileri her gün tehlikeli yollardan okullarına gidiyor.
-İstanbul'da 23 dereceye yaklaşan sıcaklık insanları denize döktü. Bir kişinin kilolarından kurtulmak için poşete girmesi, ilginç görüntüler oluşturdu.
Spor
-Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
-Ankaragücü'nde Metin Diyadin'in ardından, göreve takımın eski teknik direktörü Mustafa Kaplan getirildi.
-PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiltere Championship takımlarından Leeds United'ı almaya çok yakın.
-Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye dönüş sinyali verdi.
-Vedat Muriqi Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kosova kadrosundan çıkarıldı.
-Radamel Falcao, Instagram hesabından antrenman yaptığı bir video yayınlayarak 'Dönüyorum' mesajı verdi.
-Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Schumacher'in ailesine sitem etti.
Magazin
-Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çiftinin evliliğindeki kara bulutlar dağıldı. Kıvanç'tan eşine herkesi kıskandıracak büyük bir jest geldi.
-Youtube'da 126 milyon kez tıklanan Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısı Spotify'a tekrar yüklendi.
-Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın paylaştığı fotoğrafında gözlerine dikkatlice bakın, fark edeceksiniz!
-Sinem Kobal'a, takipçisinden hayal gücünü zorlayan ilginç tavsiye.
-'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminin ilk tanıtımı görücüye çıktı.
-Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı: At krizi
-2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hamile.
-Berfu Yenenler'den eleştirilere yanıt: İnsanlar nasıl bu kadar acımasız?
-Ashton Kutcher ve Mila Kunis: Çocuklara mirasımızdan tek kuruş bırakmayacağız.
-Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son videosunda alkol bağımlısı olduğunu itiraf etti.
-Nusret Gökçe’nin New York’taki dükkânında çalışanların bahşişinden pay aldığı garsonlardan biri çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
-Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay'ın barış yemeği
Dünya
-Dan Bilzerian ve Kanye West 2024 yılında ABD başkanlığına aday olacak.
-ABD'de henüz 10 yaşındayken yazdığı mektubu, cam şişe içinde denize bırakan Max Vredenburgh'a 9 yıl sonra Fransa'dan cevap geldi.
-Katil profesör Oleg Sokolov mahkemeye cam kafeste çıktı.
Günün iyi haberi
-İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde geçen aylarda zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Tuzla’da ortaya çıktı.
Günün fotoğrafı
-Bir kişi kilolarından kurtulmak için poşete girdi.
Günün şarkısı