Günün özeti | 13 Kasım 2019

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

13 Kasım 2019, Çarşamba 21:10
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Günün özeti | 13 Kasım 2019

Gündem

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump, 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası ilk kez ABD'de bir araya geldi.

-Milli Eğitim Bakanlığı'dan bir ilk! Ara tatilde öğrenciler için 180 etkinlik belirledi. 

-Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Çanakkale'de rahatsızlanarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne kaldırıldı.

-Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan, başsavcılık itirazıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından tutuklandı.

-FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.

-Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

-Geçen yıl Ayasofya'ya girerek çıplak poz veren Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

-Rize'nin Fındıklı ilçesinde Muhammet Ermiş'in sürücülerin hatalı parklarına dikkat çekmek amacıyla yöre şivesi ile anons yaptı ve ilçede hatalı park sayısı azaldı.

-Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks gemi de 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi.

-İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

Spor

-A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku. Golcü oyuncu kadrodan çıkarıldı.

-A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de karşılaşacağı İzlanda maçının hazırlıklarını sürdürdü.

-Club Brugge, kadro dışı bıraktığı Mbaye Diagne'yi geri göndermek istiyor.

-Barcelona, Ronaldinho için 2020 yılının Mart ayında bir veda maçı düzenlemeyi planlıyor.

-İspanyol efsane futbolcu David Villa, Japonya'da sezonun bitişinin ardından futbolu bırakacağını açıkladı.


Dünya

-İtalya’nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle su kanallarıyla ünlü Venedik'i sel bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

-El Chapo (Cüce) lakaplı uyuşturucu taciri Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, bir kanalda televizyon yıldızı olmaya hazırlanıyor.

-ABD Washington’da ‘Biz Ölümüz: Gerçek Suç Festivali’ adlı festivalin 4'üncüsü düzenlendi.

-İsveç'in güneyinde yer alan Staffanstorp kentinde, belediyenin yayınladığı 'göçmensiz şehir' reklamı tepki çekti.

-Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, kilosundan ötürü kedisinin uçağa alınmaması üzerine daha hafif bir kediyi tarttırarak şişman kedisini uçağa alan Mihail Galin hakkında inceleme başlatıldı.

-Hong Kong'da devam eden yönetim karşıtı protestolarda eylemciler polis müdahalesine ucunda ateşe verilmiş oklarla yanıt verdi.


Magazin

-Haluk Levent, Cem Yılmaz'a stand-up'ında yaptığı 'büyük vurgun' göndermesiyle ilgili cevap verdi.

-Serdar Ortaç’ın geçen ay konser verdiği otelin casinosunda kumar oynadığı ve 120 bin dolar kaybettiği iddia edildi.

-İrem Derici'yi taciz eden Erol K.’nın ifadesi ortaya çıktı.

-Friends ekibi özel bölüm için bir araya gelebilir.

-Nusret'in New York'ta davalık olduğu garsondan yeni açıklamalar geldi.

-Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, Çeşme'de yaptığı trafik kazası sonrası polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

-Şarkıcı Fatih Bulut'un Niğde’de katıldığı asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

-Burcu Esmersoy, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak Tamer Karadağlı iddialarına yanıt verdi.

-2019’un yaşayan en seksi erkeği John Legend seçildi.

-Yasemin Allen'in ardından Aslıhan Gürbüz de kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti.

-Mart 2018’de nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, ikinci çocuklarını bekliyor.

-Evli ve bir çocuk babası oyuncu Ertan Saban meslektaşı Mahir İpek ve bir kadınla Cihangir’de görüntülendi.

-Zeynep Korel'in avukatı, Hülya Darcan'ın, kızı Zeynep Korel'i tehdit ettiğini iddia etti.


Günün şarkısı


Günün hayvanı

-Barınaktaki diğer kedileri serbest bırakan Quilty, tecrite alındı.


Günün iyi haberi

-İzmir’in Karabağlar ilçesinde atık plastik toplayarak geçimini sağlayan 56 yaşındaki Cumhur Koşan, şans oyunu oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ikramiye kazanan kuponu, bayiye iade etti.


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