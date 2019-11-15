Günün özeti | 15 Kasım 2019

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

15 Kasım 2019, Cuma 17:59
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Günün özeti | 15 Kasım 2019

Gündem

-İstanbul Bakırköy'de bir aile evlerinde ölü bulundu. Biri çocuk 3 kişinin siyanürden öldüğü tespit edildi

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, siyanür kaynaklı intihar haberlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emine Bulut davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası için istinaf mahkemesine başvurulduğunu açıkladı.

-8 soruda James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü

-İzmir'de 3,5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı.

-Ankara'da haciz, trafik cezası borçları veya çeşitli nedenlerle Yediemin otoparkına çekilen yüzlerce araç hurdaya döndü.

-Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eminönü'ndeki teknelerde balık- ekmek satan esnafın tahliye edilmesiyle ilgili yazıyı Fatih Kaymakamlığı'na göndermediği ortaya çıktı.


Spor

-Türkiye-İzlanda maçının ardından tüm detaylar

-Şenol Güneş Andorra maçı için 9 as oyuncuyu kadrodan çıkarıp yerlerine 4 genç oyuncuyu aldı.

-UEFA, Türkiye için hazırladığı sayfada 2 futbolcuya dikkat çekti.

-Trabzonspor'da Çekya Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Filip Novak ilk yarıyı kapattı.

-2 ay önce Westerlo'ya katılan Emmanuel Emenike takımdan gönderildi.

-G2 Esports’un ormancı rolündeki Jankos finalden sonra YouTube kanalından bazı sorunları anlatarak açıklamalar yaptı


Dünya

-Japonya İmparatoru Naruhito, ‘Güneş Tanrıçası’yla yemek yedi’.

-Çin’in Shenzhen kentinde sabah uyandığında sol gözü görmeyen adam hastaneye koştu. Adamın geceleri telefonundan oyun oynama alışkanlığının retinasına hasar verdiği ve kanamaya yol açtığı ortaya çıktı.

-Şilili şarkıcı Mon Laferte, Şili'de en az 20 kişinin ölümüne ve 2 bin kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösterilere tepki göstermek için üstsüz protesto yaptı.

-Irak’ta Ekim ayının başından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar için polis köpekle müdahale etti, göstericiler ise aslan getirdi.


Magazin

-Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'e: O, dönmeye alışık

-ATV ekranlarında yayınlanan 'Hercai' dizisinde oynayan Feride Çetin anne oluyor.

-Cem Yılmaz'ın geçen günlerde yaptığı gösteride şarkıcı Haluk Levent'e 'vurgun' göndermesi yaptığı iddia edilmişti. Yılmaz'dan ve Levent'ten konuya dair 'sorun yok' açıklamaları geldi.

-Acun Ilıcalı Exatlon Challenge'ın yarışmacı kadrosunu açıkladı.

-Demi Rose eleştirilere cevap verdi: Bu kadar üstüme gelmeyin, ne annem kaldı hayatta ne babam

-MasterChef'te elenen Murat'tan olay tepki:  Keşke buraya başvuru yapmasaydım

-Geçen hafta iki kez hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutan Mehmet Ali Erbil'e, büyük kızından duygulandıran mesaj: "Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam"

-Yeni albümü 'Cennetim Ol' için objektif karşısına geçen şarkıcı Ceylan, yeni imajı ile dikkat çekti.


Günün şarkısı

Günün iyi haberi

-Mersin'de sahibi tarafından terk edilen ve doğuştan anüsü olmadığı için en çok 1 hafta yaşayabilmesi öngörülen 'Ponçik' isimli yavru kedi, veteriner hekimlerin başarılı müdahalesiyle sağlığına kavuştu.



Günün fotoğrafı

-Antalya'da , aşırı alkolün etkisiyle giysileriyle atladığı denizden çevredekiler tarafından çıkartılan Kazakistanlı Aidana N. (26), polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Tedaviyi kabul etmeyen kadın, dans ederek gözden kayboldu.

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