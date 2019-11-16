Günün özeti | 16 Kasım 2019

Gündem

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması.

-İstanbul Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, girdiği markette art arda tetiğe basarak dehşet saçtı. Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Ölenlerin yakınları saldırgana linç girişiminde bulundu.

-KYK burs sonuçları açıklandı.

-İngiliz askeri istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu sokakta bir yıl boyunca mendil satıp olaydan önce aniden ortadan kaybolan gizemli mendilcinin fotoğrafına Google’dan ulaşıldı.

Atatürk'e benzeyen kişiler tartışma konusu oldu.

Fatih Terim'den sürpriz Babel kararı

Sağlık

-Siyanür zehirlenmesinde hayati uygulama.

-Uzmanlardan Tatula bitkisi için 'çok zehirli' uyarısı

Ekonomi

-Alışveriş yapan milyonlarca insan para puan ya da bonus kazandıran sadakat kartları kullanıyor. Bu kartlarda biriken puanların süresi ise yıl sonunda bitiyor. Puanların sıfırlanmasını istemiyorsanız 31 Aralık’tan önce ihtiyaçlarınızı almayı unutmayın.

- 1 Aralık’tan itibaren zorunlu kış lastiği takmamanın cezası 885 TL

-Oyun oynayarak, yarışmalara katılarak ya da çeşitli görevler yaparak para kazandıran uygulamalar büyük ilgi görünce, buna benzer ancak daha az efor sarf ederek para kazandıran uygulamalar geliştirildi.

Magazin

-Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı.

-Hollywood’u sarsan taciz skandallarının ardından bir itiraf da Jennifer Lopez'den geldi. Lopez, bir yönetmenin üzerindekilerini çıkarmasını, göğüslerini göstermesini istediğini söyledi.

-2 yıl evli kaldığı Bora Akkaş’tan eylül ayında boşanan Seda Türkmen, müzisyen Çağrı Telkıvıran’la yeni bir aşka yelken açtı.

-Defne Samyeli’nin Eren Talu’dan olan kızı Deren Talu ve Kerim Sabancı flört ediyor.



