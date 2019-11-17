Günün özeti | 17 Kasım 2019

Gündem

-Gümüşhane’deki doğa harikası 12 bin yıllık Dipsiz Göl’ü, Roma lejyonunun definesini aramak için kurutan iki kişinin iş insanları Fatih Sözen ile Ahmet Canbakkal olduğu anlaşıldı. Göldeki kazıyı, resmi heyet huzurunda yapıldı.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini açıkladı.

-Hükümet kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan sözleşmeli personelin de sorunlarını çözecek. Makyöz, kuaför, senarist gibi 10 bin çalışan haklarına kavuşacak.

-Konut kredisi faizlerinde özel bankalar faizi yüzde 0.98’e, anlaşmalı kredilerde de yüzde 0.78’e kadar çekti. Kamu bankaları ise anlaşmalı projelerde yüzde 0.79 oran açıkladı.





Spor

-Oğuz Çetin'in hayatını kaybeden babası Nihat Çetin, Sakarya'da defnedildi.

-San Marino 2 yıl aradan sonra bir maçta gol attı. Mavi-beyazlılar son olarak Eylül 2017'de Azerbaycan'a gol atabilmişti.

-Ergin Ataman, Obradovic'in oyuncularına küfrettiği anları yorumladı.

-Galatasaray'da 1 Ekim'den beri sakat olan Falcao, Başakşehir ve Club Brugge maçlarını da kaçıracak.

-Geçtiğimiz sezon bacağı kırılan ve yaşadığı olay tüm futbolseverlerin için acıtan Emre Akbaba, geri dönüş tarihini açıkladı.

-Doktorların "Bir daha yürüyebilirsen şükret" dediği Santi Cazorla, 34 yaşında İspanya Milli Takımı'na seçildi ve golünü attı.

-Ofspor Başkanı Olcay Saral, maçı bilerek kaybettiklerini düşündüğü oyuncularına kızgın: Şimdi herkese Bye

-San Antonio Spurs'ün koçu Gregg Popovich oyundan atılınca, takımı yardımcı antrenör Becky Hammon idare etti. Böylece NBA'de ilk defa bir takım, kadın koç tarafından yönetildi.





Dünya

-Oscar Wilde''ın İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'ndeki müzeden çalınan yüzüğü 17 yıl sonra bulundu.

-Kraliçe’nin ‘Düşes’ unvanı verdiği Meghan Markle’ın hâlâ İngiltere vatandaşlığına alınmadığı ortaya çıktı.

-İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, birçok kentte benzin zammını protesto etmek için kamu binalarını ateşe veren göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylarda 1 polis hayatını kaybetti.

-V. Mehmed için ressam Fleck’e çizdirilen 2. Wilhelm tablosu padişah tahttan indirildikten ve Alman imparator sürgündeyken İstanbul’a ulaşınca ‘sahipsiz’ kaldı ve 1 asırdır sahibini arıyor.

-Bu yıl beşincisi düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nın kazananları belli oldu.

-Bir haftayı aşkın süredir onlarca orman yangınıyla savaşan Avustralya'da Koala Kate yangından kurtarıldı.





Magazin

-İkinci orijinal Netflix Türkiye yapımı olan 'Atiye' dizisi ilk fragmanını yayınladı.

-Sinan Çetin'den efsane dizi 'Avrupa Yakası' açıklaması: Hiç yayınlanmamış bölümler var. Hümeyra ile Ata Demirer’in olmadığı bölümleri çöpe attım.

-Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde bir hayranı Ciğerci'nin kalçasına dokundu.

-‘Mucize Doktor’un Başhekim Adil'i Reha Özcan: Sanat için soyunurum da, sevişirim de

-Melisa Şenolsun, Hollywood Türk Filmleri Festivali için giydiği fıstık yeşili kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

-Fahriye Evcen, yedi ay önce dünyaya gelen oğlu Karan’ın eğitimi için şimdiden okul araştırmalarına başladı: Yıllık masraf 60 bin TL

-Ayla Çelik 3 yıldır birlikte olduğu Barbaros Utku'yu birlikte olmadan önce teste tabi tuttuğunu açıkladı: Sevgilim göbek atarsa terk ederim





Günün iyi haberi

-Şanlı San Marino Milli Takımı 2 yıl ve 17 maç aradan sonra ilk golünü Kazakistan ağlarına gönderdi.





Günün fotoğrafı

-Bu yıl beşincisi düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’ndan bir poz: Sülalem raad knk





Günün köşe yazısı

-Bir Instagram hesabının anatomisi: Mithat Can Özer - Funda Duru yazdı





Günün şarkısı

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