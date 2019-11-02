Günün özeti | 2 Kasım 2019

- Terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu.

- Tapu harçlarına yönelik yeni düzenlemeyle haksızlık giderilecek.

- Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defilenin finali muhteşem oldu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sorgularının ardından ülkelerine göndereceğiz. Biz hiçbir DEAŞ mensubunun oteli değiliz" dedi.

- FETÖ soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.

- Pastırma sıcaklarının 12 Kasım'a kadar etkili olacağı açıklandı.

- WhatsApp'a parmak izi desteği geleceği duyuruldu.

- 14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor.

Spor

- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada ocak ayı transferine dair bilgiler verdi.

- Maçta eli kırılan all-star oyun kurucu Stephen Curry, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

- Bir süredir gündemde olan Diablo 4 oyununun sinematik fragmanı paylaşıldı.

Magazin

- Neslihan Atagül ile 2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu romantizmin dibine vurdu.

- İbrahim Çelikkol ve eşinden 'geri sayım başladı' pozu.

- Mert Fırat'ın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kafaları karıştırdı.

- Sunucu Esra Erol, özel bir kanaldaki televizyon programında bir kişinin fotoğraflarını izinsiz yayınladığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

- 'Reynmen' adıyla bilinen YouTuber Yusuf Aktaş, ailesine araba satın alıp hediye etti.

- 11 Mart 2018'de jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gece turlarına hız verdi.

- Ebru Polat, herkesi şaşkına çeviren bir iddiada bulundu: Kadir İnanır öz amcam olabilir.

Günün röportajı

Erdal Beşikçioğlu: Sanatçı hep açtır, asla doymaz, doyarsa tüccar olur // Oya Çınar'ın röportajı



