Günün özeti | 2 Kasım 2019
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
Gündem
- Terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu.
- Tapu harçlarına yönelik yeni düzenlemeyle haksızlık giderilecek.
- Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defilenin finali muhteşem oldu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sorgularının ardından ülkelerine göndereceğiz. Biz hiçbir DEAŞ mensubunun oteli değiliz" dedi.
- FETÖ soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.
- Pastırma sıcaklarının 12 Kasım'a kadar etkili olacağı açıklandı.
- WhatsApp'a parmak izi desteği geleceği duyuruldu.
- 14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor.
Spor
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada ocak ayı transferine dair bilgiler verdi.
- Maçta eli kırılan all-star oyun kurucu Stephen Curry, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
- Bir süredir gündemde olan Diablo 4 oyununun sinematik fragmanı paylaşıldı.
Magazin
- Neslihan Atagül ile 2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu romantizmin dibine vurdu.
- İbrahim Çelikkol ve eşinden 'geri sayım başladı' pozu.
- Mert Fırat'ın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kafaları karıştırdı.
- Sunucu Esra Erol, özel bir kanaldaki televizyon programında bir kişinin fotoğraflarını izinsiz yayınladığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.
- 'Reynmen' adıyla bilinen YouTuber Yusuf Aktaş, ailesine araba satın alıp hediye etti.
- 11 Mart 2018'de jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gece turlarına hız verdi.
- Ebru Polat, herkesi şaşkına çeviren bir iddiada bulundu: Kadir İnanır öz amcam olabilir.
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Erdal Beşikçioğlu: Sanatçı hep açtır, asla doymaz, doyarsa tüccar olur // Oya Çınar'ın röportajı