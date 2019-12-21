Günün özeti | 21 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz" dedi. -Devamını oku…

https://www.posta.com.tr/erdogan-kanal-istanbul-ihalesi-icin-tarih-verdi-2228369

Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma özelliğini taşıyan Yeni Tip Denizaltı Projesinin ilk projesi Pirireis yarın havuza çekilecek. -Devamını oku…

Havayolu şirketlerinin daha fazla kar etmek amacıyla fazladan bilet satmalarına yargıtaydan emsal nitelikte bir karar geldi. -Devamını oku…

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği duyuruldu. -Devamını oku…

Libya mutabakatı hakkında TBMM'de yapılan oylamada mutabakat onaylandı. -Devamını oku…





Magazin

Billur Kalkavan, 2009'da aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Buğra Bahadırlı ile 10. yıldönümlerini kutladı. Billur Kalkavan, “Tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra’yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz” dedi. Devamını oku...

Safiye Soyman ve Fazik Öztürk son günlerde dalga dalga büyüyen rap şarkısı söyleme akımına uydular. Devamını oku...

Tarkan’ın kızı Liya’nın eşyalarını yardıma muhtaç çocuklara göndermek için Maltepe ve Pendik’te iki ayrı büyük depo kiraladığı öğrenildi. Devamını oku...





Spor

Galatasaraylı taraftarlar Tuzlaspor'un resmi internet sitesini hack'ledi. -Devamını oku…

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında doktorlarından açıklama geldi.- Devamını oku…

Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.-Devamını oku…





Günün iyi haberi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faizlerde indirime gidildi. -Devamını oku…





Günün şarkısı