Günün özeti | 22 Kasım 2019

Gündem

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirlendi. - Devamını oku...

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılma işleminde gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. - Devamını oku...

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu. - Devamını oku...

İzmir’de iki genç ile mahalle bekçileri arasında kimlik sorma tartışması sırasında yaşanan arbede ve küfürleşmenin yargıya taşınmasının ardından mahkeme, bekçilerin kimlik kontrolü yapma yetkisinin olmadığını belirtti. EGM ise, "Kimlik sorma yetkileri mevcuttur" dedi. - Devamını oku...

-Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak. - Devamını oku...





Spor

-Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan Galatasaraylı Christian Luyindama ameliyat olacak ve sahalardan yaklaşık 7 ay uzak kalacak. - Devamını oku...

-EURO 2020 play-off kuraları çekildi. - Devamını oku...

-Ankaragücü'nde haber alınamayan Rus forvet Zaur Sadaev'den açıklama geldi: "Beklemeyin, dönmeyeceğim" - Devamını oku...

-Juventus'ta Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle Atalanta maçının kadrosunda yok. - Devamını oku...









Dünya

-ABD’li doktorlar çığır açan bir yöntemle, vücudundaki tüm kanı dondurulan hastayı yeniden canlandırdı. Doktorlar bu yöntemle, ölüyü diriltti. - Devamını oku...

-Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bir sigorta şirketi, yakınları ölen iki kadına cenaze masraflarını ödemeden önce kanıt istedi. Çaresiz kalan kadınlar yakınlarının cansız bedenini ceset torbasına koyup sigorta şirketine götürmek zorunda kaldı. -Devamını oku...

-ABD’ye korku salan haydut Billy the Kid’in 100 yıldır uzun süredir saklanan fotoğrafı ortaya çıktı. Billy the Kid ve çetesinin 4 üyesinin kart oynarken çekilen fotoğrafı 1 milyon dolara satışa çıkarıldı. -Devamını oku...

-İngiliz Kraliyet Ailesi’nin skandalları saymakla bitmiyor. Prens Andrew’un Kraliyet görevinden istifa etmesinin ardından, yaşanan skandallar yeniden gündeme geldi. -Devamını oku...

-İngiltere'de, 6 yıl önce yakalandığı bir hastalığı ciddiye almayan Alex Lewis isimli adam, kollarını ve bacaklarını kaybetti. Nedeni ise, et yiyen bakterinin vücudunu ele geçirmiş olması. Yaşama sıkı sıkı tutunan Alex Lewis şimdi birçok kişiye ilham olan bir figür haline geldi. -Devamını oku...

-Endonezya´da Lion Air Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadını eliyle besledi. O görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.- Devamını oku...





Magazin

-32 yaşındaki şarkıcı İrem Derici "40 yaşıma kadar sevdiğim adam ile nikahlanıp anne olamazsam evlat edineceğim" dedi. - Devamını oku...

-Burak Sergen eski eşi Işıl Sergen'e soyadını kullanmaması için dava açtı. - Devamını oku...

-Robert de Niro, Al Pacino'ya "Tony Montana rolünü sen almıyorsan ben alıyorum’ dediğini itiraf etti. - Devamını oku...

-Taner Ölmez'in sevgilisi ve meslektaşı olan Ece Çeşmioğlu, Dogville oyunundaki performansıyla İsmet Küntay Tiyatro ödüllerinde "yılın en başarılı genç kadın oyuncusu ödülünü aldı. - Devamını oku...

-Victoria’s Secret şovu bu yıl iptal edildi. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "Bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik" - Devamını oku...

-Seren Serengil, Sacit Aslan'a hakaret davası açtı. - Devamını oku





Günün iyi haberi

-İstanbul Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü manevra yaptığı sırada yavru köpeği ezdi. Şoförün işine son verilirken, yavru köpeğin iyi olduğu öğrenildi. - Devamını oku...









Günün fotoğrafı

-Erzurum'da "Uzaylılar yazdı" denilen yazının sırrı çözüldü: Babasına iyi bir traktör sürücüsü olduğunu kanıtlamak isteyen adam yazmış. - Devamını oku...









Günün şarkısı

Haydi iyi hafta sonları!