Günün özeti | 23 Ekim 2019

GÜNDEM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Rusya'da tarihi bir mutabakata imza atıldı.

- Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan mutabakat kapsamında bir açıklama yaptı: "Yeni bir harekâta gerek kalmamıştır."

- İstanbul’da 7’den büyük deprem olması halinde içme suyu şebekesinin çökeceği, böylece 8.7 milyon kişiye ‘acil su ve gıda arzı’ gerekeceği belirlendi.

- Milli Eğitim Bakanlığı karneleri değiştirdiğini, bundan böyle öğrencilerin gelişim süreçlerinin de karnelerde yer alacağını açıkladı.

- Tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

- Diyarbakır Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Asur dönemine ait 3 bin yıllık mühür bulundu.

- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kasım ayının sonunda İstanbul'a kar yağışı olacağı haberini verdi.

- Tren yolu taşımacılığını canlandıran Doğu Ekspresi'nden sonra Göller Ekspresi de hizmete başlıyor.









DÜNYA

- İngiltere'de Essex bölgesinde polis bir kamyonda 39 ceset buldu.

- Endonezya'da yeni hükümet kuruldu. Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni hükümeti oluşturan kabine listesini açıkladı.

- Rusya’da öldürülen milletvekili, eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu.

- Alman şirketi, elektrikli taksilerinin deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Uçan taksilerin 2025'te kullanılmaya başlanacağı bekleniyor.









SPOR

- Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.

- Juventus'tan yıllık 34 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo'nun, aldığı sponsorluklarla Instagram'da futboldan daha fazla kazandığı ortaya çıktı.

- Barcelona'daki olaylar sebebiyle ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının yeni tarihi 18 Aralık olarak açıklandı.

- İngiliz Independent gazetesi 21'inci yüzyıla damga vurmuş 100 futbolcuyu seçti.

-Hong Kong'taki olayların yankıları NBA'in açılış maçına da yansıdı.









MAGAZİN

- Eski eşi Ahu Yağtu'yla yemekte buluşan Cem Yılmaz'ın Yağtu'dan bir çocuk daha istediği iddia edildi.

- “Mekanın Sahibi” isimli şarkısıyla rap dünyasında adeta bir ‘savaş’ başlatan Norm Ender hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 'Mekanın Sahibi' şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi.

- Fatma Girik, Türk sinemasındaki veliahtı olarak Tuba Büyüküstün'ü gösterdi.

- Evinde sandalyeden düşerek ayağını kıran Muazzez Abacı ameliyata şarkı söyleyerek girdi.

- Acun Ilıcalı, yeni programı 'Exatlon'u ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunacağını açıkladı.

- Justin ve Hailey Bieber çiftinin düğün maliyetinin adeta servet değerinde olduğu ortaya çıktı: Tam 500 bin dolar!

- Kylie Jenner’ın, YouTube’da yayınladığı videoda kızına söylediği iki kelimelik ninni görüntüsü, TikTok kullanıcıları tarafından platforma yüklendi. Sadece 1 saniye süren şarkı, Tik Tok tarihine geçerek 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk paylaşım oldu.









GÜNÜN ŞARKISI





GÜNÜN FOTOĞRAFI

Denizlispor yönetimi Fenerbahçe maçı sonrası hakem yönetimine tepki göstermişti. Mevcut başkan Ali Çetin'in hakem hatalarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısını eski başkan Süleyman Urkay silahla bastı.