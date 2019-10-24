Günün özeti | 24 Ekim 2019

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

-Meriç Nehri’nin su seviyesi düşünce, ortaya kum adacıklarının ilginç görüntüsü ortaya çıktı.

- Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarının yüzde 50’ye varan indirimle ödenebileceğine yönelik bir broşür yayımladı. Cezadan kurtulmak mümkün mü? Kaç gün içinde başvurmak gerekiyor? İşte cevapları...

- LGS sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

- Emine Bulut cinayetine ilişkin dava dosyasına giren iki tutanak, Bulut'un eski eşinin takibinden kurtulmak için karakola sığındığını ama polislerin önleyici tedbir almadığını açığa çıkardı.

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 16.50 olan politika faizini yüzde 14'e indirdi

Dünya

-ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan açıklama: Petrol yatakları, ABD ele geçirene kadar DEAŞ’ın elindeydi.

Sağlık

- ABD’li bilim insanları, Alzheimer’ı yavaşlatan ilk ilacı geliştirdi.

- Japon araştırmacılar kek, bisküvi, margarin ve kızarmış yiyeceklerde bulunan trans yağların bunamaya ve zararlı inflamasyona neden olduğunu buldu.

- ABD’de 60 yaşındaki bir adamın yemek borusundan plastik pasta süsü çıkarıldı.

Ekonomi

-Marmaris'te eğlence merkezlerine yönelik gürültü denetimlerinde, 44 işletmeye 1 milyon 335 bin lira ceza uygulandı.

-2019 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

-1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

-WhatsApp kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir özellik ortaya çıktı. 'Whatsapp gruplara eklenmeyi kapatma' seçeneği altında artık kendilerinden habersiz her gruba girmeyecek.

-Kanadalı firma görünmezlik pelerini üretti.

- Google'ın, mevcut bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede yapan ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar tasarladığı açıklandı.





Spor

- Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 15 sezon üst üste gol atma rekoru kırdı.

-Yuto Nagatomo, Japonya'daki 'Kaptan Tsubasa' çizgi filminde kendini seslendirecek.

-40 yaşındaki Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort ötanazi ile yaşamına son verdi.





Magazin

- Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu 3’er gün zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

- Serdar Ortaç, oyuncu arkadaşı Leman Devran ile birlikte sanat okulu açacağını söyledi.





Kültür - Sanat

- Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Osman Hamdi Bey’in "İstanbul Hanımefendisi" isimli eseri, 1 milyon 500 bin euroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.

- Çocuklar hangi kitapları okumalı? Şafak Coştu yazdı.

-Coldplay, yeni albümünü mektup ve gazete ilanıyla duyurdu





Günün köşe yazısı

- Maddi ve manevi bereketin sırları nelerdir? Berekete giden kanalları nasıl açarız? Özlem Denizmen yazdı.





Günün şarkısı





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Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu.