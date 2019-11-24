Günün özeti | 24 Kasım 2019

Gündem

-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için kuvvetli sağanağın bazı yerlerde şiddetli ve yer yer aşırı yağışa dönüşebileceği uyarısında bulundu.- Devamını oku...

-Muharrem İnce, son günlerin en çok tartışılan konusu olan ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak açıklama yaptı. - Devamını oku...

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu günde, Türkiye’nin en ücra köylerine kadar vatanın her yerinde görevlerini hakkıyla yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlu olsun. - Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. - Devamını oku...

-Google 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Doodle ile kutladı. - Devamını oku...

-Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, öğretmenlerin haklarını baştan aşağı yeniden düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu Politika Belgesi’ni tamamlayarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. - Devamını oku...

-Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldız ve yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu gezegene isim verme kampanyası sona erdi. İsimler 17 Aralık'ta Uluslararası Astronomi Birliğince açıklanacak. - Devamını oku...

-İstanbul Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada’daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. - Devamını oku

-Türkiye'nin önemli barajlarından Keban Barajı'nı besleyen Murat Nehri'nde suyun 1,5 kilometre çekilmesiyle çiftçiler fırsatı değerlendirip ekime başladı. - Devamını oku





Dünya

-Bugün Rock efsanesi Freddie Mercury'nin ölümünün 28'inci yılı. - Devamını oku...﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

-Kraliçe Elizabeth'in 2. oğlu Prens Andrew'un adının tecavüz skandalına karışması, Prens Charles'ın bir yıl sonra Kral olarak tahta oturabileceği iddialarını güçlendirdi. - Devamını oku...

-ABD ve Fransa’nın uzay komutanlıkları kurmasının ardından NATO da uzaydan gelecek saldırılara karşı savaş gücü oluşturma kararı aldı. - Devamını oku...

-Japonya’yı ziyaret eden Papa Francis, atom bombası kurbanı Nagasaki şehrinden dünyaya seslenerek, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı. - Devamını oku...

-K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi. - Devamını oku...

-Kara Cuma (Black Friday) çılgınlığı nasıl başladı? Neden ‘Efsane Cuma’ deniliyor? - Devamını oku...

-ABD Teksas’taki bir hayvan koruma merkezinde nesli tükenme tehdidindeki bir kurbağa, tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi. Yavruya ‘Olaf’ ismi verildi. - Devamını oku...





Spor

-Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Deontay Wilder, Luis Ortiz'i yenerek kariyeri boyunca hiç yenilmeme serisini ve dünya şampiyonu unvanını korumayı başardı. - Devamını oku...

-Flamengo, River Plate'i yenerek Copa Libertadores'in sahibi oldu. - Devamını oku...

-Yaz transfer döneminin son anlarında Galatasaray tarafından Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanan ve geçtiğimiz günlerde kadro dışı Diagne, Galatasaray'a dönmeyeceğini açıkladı. - Devamını oku...





Magazin

-İspanya’ya giden oyuncu Can Yaman’a yoğun ilgi! Havalimanında 2 bin hayranı karşıladı. - Devamını oku...

-Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin 'Vina' adında bir kızı oldu. - Devamını oku...

-Tolga Çevik, tiyatroya gelen eşofmanlı bir seyirciyle yaşadığı diyalog nedeniyle sosyal medyada tepki gördü. - Devamını oku...

-Alina Boz ile beraber olan Mithat Can Özer, evlilik sorusuna "Benim böyle konularla alakam yok" dedi. Alina Boz'un ise bu cevabın ardından dizi setinde kendini tutamayarak ağladığı iddia edildi. - Devamını oku...

-Derya Uluğ’un Twitter’dan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Kemal S. hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. - Devamını oku...

-Murat Dalkılıç, 26. yaş gününü kutlayan sevgilisi Hande Erçel için "Mutluluğum, huzurum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol" mesajını yayınladı. - Devamını oku...

-Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı. - Devamını oku...

-Demet Akalın, “Kocası da yok, 10 milyonu da” dediği Hadise’ye zeytin dalı uzattı. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Hatay’da 4 ay önce, 25'inci haftada erken doğum sonucu 670 gram olarak dünyaya gelen 'Umut' bebek, hayata tutundu. - Devamını oku...









Günün şarkısı

Pazar akşamını mutlu geçir! Malum, yarın pek hoş bir gün değil. :)