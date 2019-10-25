Günün özeti | 25 Ekim 2019

Gündem

- ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u gözaltına alındı.

- FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz’da gözaltına alındı.

- İstanbul’da, eylül ve ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini gündeme getirdi.

- Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2020’de sınava girecek 8’inci sınıf öğrencilerinin sayısında artış olacak. Uzmanlar bu artış nedeniyle sınavın zorluk derecesinin yüksek olacağını söyledi.

- Greenpeace Akdeniz'in raporuna göre, incelenen balıkların yüzde 44'ünde, kırmızı karidesin yüzde 18'inde, midye dolmaların ise yüzde 91'inde mikroplastik bulguya rastlandı.

- Mavi Balina ve Momo gibi oyunlara yönelik ’tehlikeli dijital oyunlar’ adında uyarı kitapçığı hazırlandı.

Dünya

- Şili'de başlayan protestolar ülke çapında yayılarak büyüdü. Geçen haftadan beri süren olaylarda ölü sayısı 19'a yükseldi.

- Venedik'in belediye meclisinde alınan kararla, gelecek yıl temmuzdan itibaren kente gelenlerden giriş ücreti alınacak.

- Rapçi Eminem'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ı "tehdit ettiği" şarkı sözleri nedeniyle, ABD Gizli Servisi tarafından sorgulandığı açıklandı.





Ekonomi

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu altın alımında taksit sayısını 4'ten 8'e çıkardı.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı yüzde 22 olarak uygulanan tecil faiz oranını yüzde 19'a düşürdü.





Magazin

- Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı. Buna göre Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.

- Ajda Pekkan’ın, Bodrum’daki 4 katlı villasının dekorasyonu için 1.5 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

- Aleyna Tilki, ünlülerin de oturduğu West Hollywood bölgesinden aylık kirası 4 bin dolar olan (23 bin TL) bir daire kiraladı.





Spor

- Cleveland Cavaliers'ın LeBron James sonrası kadroda tutmak istediği oyunculardan olan Cedi Osman, kulübünün teklifini kabul etti. Cedi, 4 yıl daha Cavaliers'ta kalacak.

-Geçen yıl Ürdün'de yaşanan bir olayın videosu henüz yaygınlaşmaya başladı: Başörtüsü düşen kadın futbolcuya rakipleri siper oldu.





Günün fotoğrafı

Ameliyata girmek için bekleyen küçük çocuğa sımsıkı sarılan bir doktorun fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.





Günün şarkısı





Esrarengiz, anonim, sır perdesi... Lin Pesto kısa zaman önce Spotify üzerinden de dinlenebilir hale geldi. İlk albümü olan Son’u artık sevenleri kendi playlistlerine ekleyebilir durdurak bilmeden kendini kaybederek dinleyebilir. Dinlediğiniz cover’ı ‘Maazallah’, Spotify’da da ilk sırada. Detaylar için tıklayın.





Haftanın filmi: Cinayet Süsü

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor... Haftanın tüm filmleri ve notları için tıklayın.





Günün videosu

Seni hiç unutmadık Aşık Veysel...





Günün köşe yazısı

Türk dizi tarihinin en naif karakterlerinden biri: Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa'sı - Elif Bayram yazdı.