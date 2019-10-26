Günün özeti | 26 Ekim 2019

- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'yla hedefe büyük oranda ulaşıldığını belirterek, "ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler" dedi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trump'ın mektubuyla ilgili olarak, "ABD Başkanı’nın Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik halidir" dedi.

- Yargıtay evlilikte 'cimriliği' ekonomik şiddet saydı.

- Ad ve soyadlardaki yanlış yazımlar mahkeme kararı olmaksızın değiştirilmesi süreci devam ediyor. Değiştirme süresi 3 Kasım'da sona erecek.

- Bizans İmparatorluğu tarafından yapılan Kibatos Kalesi, Marmara Denizi'nin 3,5 metre derinliğinde keşfedildi.





Spor

- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı düzenlendi.

- Beşiktaş – Galatasaray derbisinden ne bekliyoruz? Murat Çelik yazdı.

- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, döviz cinsinden borç ve yükümlülüklerin 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya indiğini açıkladı.





Günün röportajı

Ercan Kesal, Çukur dizisindeki macerasını ve yeni kitabını Alev Gürsoy Cimin'e anlattı.





Günün klibi





Mabel Matiz, yeni şarkısı ‘Gözlerine’nin klibini Ufuk Sarı ile birlikte kendisi yönetti. Stil danışmanlığını Mert Yemenicioğlu ve Ece Agiç’in yaptığı klipte Mabel Matiz’in Elvis Presley’in kıyafetlerini andıran kostümü, melek kanatları, parlak taşlarla süslü takımı, ışıltılı apartman topuk ayakkabıları dikkat çekiyor.