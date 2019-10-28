Günün özeti | 28 Ekim 2019

-Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre İstanbul'da 31 Ekim Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor.

-Ömer Çelik, ''3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor'' dedi.

-Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu belirlendi.

-Çanakkale Boğazı’nda yaklaşık yarım ton ağırlığındaki pervane balığını gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi, ne kadar teröristse Ferhat Şahin de o kadar teröristtir. Telefonla konuşmak, onla muhatap olmak; onun teröristliğini, kisvesini üzerinden almaz" dedi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teröristbaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili, DEAŞ ile bundan sonra da mücadeleye devam edileceğini belirtti.

- FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

- AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti.

- İŞKUR, 51 bin personel alımı yapılacağını açıkladı.

- 2017’de ağır hasar kaydı (pert) olmasına rağmen yeniden trafiğe çıkan ‘zombi’ araç sayısı 400 bine yaklaşırken, bugün bu sayı 500 bin adedi aşmış durumda. Peki trafikteki bu büyük soruna kim ne zaman ‘dur’ diyecek, sigorta şirketleri buna ne kadar devam edecek?

- ABD Hava Kuvvetlerinin insansız uzay uçağı yörüngede 780 gün kaldıktan sonra Dünya’ya döndü.





Spor

-Olağanüstü toplanan Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, antrenör Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.

-Kayserispor'da 18 gün önce takımın başına geçen yeni teknik direktör Samet Aybaba istifa etti.

- Şahika Ercümen, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

- Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti.









Magazin

- Şarkıcı Sıla'nın "Sendrom" paylaşımı olay oldu. Takipçilerinden sempatik eleştiriler geldi.

- Ağustos ayında baba olan Ali Sunal, eşinin doğum gününde yayınladığı mesajla yine duygulandırdı.

- Aşkları da ayrılıkları da çok konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, birbirlerini takipten çıkardı.

- Sık sık ikinci kez baba olmak istediğini dile getiren Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile.

- Aslı Enver ile Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni ortaya çıktı.

- Günlerdir sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yaşadığı heyecanı gözler önüne seren Selin Ciğerci son fotoğtafını "Rüya gibi" sözleriyle paylaştı.

Yaşam

-Yarım asırlık araçlara gözleri gibi bakıyorlar. 'Anılarımız var, bizim için çok değerli'

Kültür sanat

- Ali Atay, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Nuh Tepesi'nde canlandırdığı karakterle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.





Günün şarkısı









Günün olayı

Akrep burcunun 4'üncü derecesinde bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Hangi burcu nasıl etkileyecek, kimler nasıl önlemler almalı? İki astrologumuz yorumladı.





Ecesu Serbes'in yazısı: 28 Ekim Akrep Yeni Ay'ı hangi burca neler getirecek?

İrem Haliloğlu'nun yazısı: Akrep Yeni Ay'ı, kaçak güreşenleri pistten almaya geliyor





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