Günün özeti | 29 Ekim 2019
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
Gündem
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuştu.
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok'' açıklamasında bulundu.
-Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
-Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı, 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
-Rusya Savunma Bakanı: YPG’nin çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı.
-Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı tüm yurtta kutlandı.
-Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
-Kocaeli TV’de, gün ortası haberlerini sunan Gülcihan Bilgili, Pençe-3 Harekatı’nda şehit olan lise arkadaşı Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın acı haberini verirken gözyaşlarını tutamadı.
-Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, 6 yaşında.
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin 1 Kasım' kadar boşaltılması için ihtarname gönderdi.
-KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Magazin
- Sunal ailesinin acı günü: Haberi Gül Sunal sosyal medyadan duyurdu.
- Songül Öden'in şaşırtan benzerliği: Geçtiğimiz günlerde uzun saçlarını kısacık kestiren Songül Öden kime benzetildi?
- Yeni gelin Selin Ciğerci son fotoğrafını 'Evlenince ben notuyla' paylaştı.
- Şarkıcı Hatice, sevgilisiyle ilgili gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.
-Birçok ünlü isim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları yaptı.
-Şarkıcı Hatice, adı Ali Kemal olan yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.
-Hadise, Belçika'da kendisine ırkçılık yapıldığını ve 'pis Türk' denildiğini söyledi.
-Demet Akalın, 5 yaşındaki kızı Hira'ya 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı.
Spor
-Türk basketbol takımları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Ulu Önder Atatürk'e ithafen 'Sen Benim Şarkılarımsın' şarkısının sözlerini sıra sıra paylaştı.
-Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna istifa etti.
-Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu 49 yaşındaki Fırat Arslan, 8 Şubat 2020'de EVS Arena’da 'en yaşlı dünya şampiyonu' olmak için ringe çıkacak.
Dünya
-Lübnan Başbakanı Saad Hariri, hükümet karşıtı protestoların 13’üncü gününde istifa ettiğini açıkladı.
-Paris yakınlarında bir evde tesadüfen bulunan tablonun ünlü ressam Cimabue tarafından 1280 yılında çizildiği anlaşıldı. Tablo 24 milyon euro'ya satıldı.
-ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın başına geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yaşam
-Edremit Körfezi'nin antik dönemlerdeki haritasının çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Günün videosu
İzmir Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin gönüllü aynı anda zeybek oynadı.
Günün şarkısı
Günün fotoğrafı
Paris yakınlarında bir evde tesadüfen bulunan tablonun ünlü ressam Cimabue'nin 24 milyon euro'ya satılan tablosu: