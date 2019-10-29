Günün özeti | 29 Ekim 2019

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuştu.

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok'' açıklamasında bulundu.

-Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

-Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı, 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

-Rusya Savunma Bakanı: YPG’nin çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı.

-Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı tüm yurtta kutlandı.

-Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

-Kocaeli TV’de, gün ortası haberlerini sunan Gülcihan Bilgili, Pençe-3 Harekatı’nda şehit olan lise arkadaşı Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın acı haberini verirken gözyaşlarını tutamadı.

-Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, 6 yaşında.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin 1 Kasım' kadar boşaltılması için ihtarname gönderdi.

-KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.





Magazin

- Sunal ailesinin acı günü: Haberi Gül Sunal sosyal medyadan duyurdu.

- Songül Öden'in şaşırtan benzerliği: Geçtiğimiz günlerde uzun saçlarını kısacık kestiren Songül Öden kime benzetildi?

- Yeni gelin Selin Ciğerci son fotoğrafını 'Evlenince ben notuyla' paylaştı.

- Şarkıcı Hatice, sevgilisiyle ilgili gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.

-Birçok ünlü isim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları yaptı.

-Şarkıcı Hatice, adı Ali Kemal olan yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

-Hadise, Belçika'da kendisine ırkçılık yapıldığını ve 'pis Türk' denildiğini söyledi.

-Demet Akalın, 5 yaşındaki kızı Hira'ya 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı.





Spor

-Türk basketbol takımları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Ulu Önder Atatürk'e ithafen 'Sen Benim Şarkılarımsın' şarkısının sözlerini sıra sıra paylaştı.

-Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna istifa etti.

-Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu 49 yaşındaki Fırat Arslan, 8 Şubat 2020'de EVS Arena’da 'en yaşlı dünya şampiyonu' olmak için ringe çıkacak.





Dünya

-Lübnan Başbakanı Saad Hariri, hükümet karşıtı protestoların 13’üncü gününde istifa ettiğini açıkladı.

-Paris yakınlarında bir evde tesadüfen bulunan tablonun ünlü ressam Cimabue tarafından 1280 yılında çizildiği anlaşıldı. Tablo 24 milyon euro'ya satıldı.

-ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın başına geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.





Yaşam

-Edremit Körfezi'nin antik dönemlerdeki haritasının çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Günün videosu

İzmir Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin gönüllü aynı anda zeybek oynadı.





Günün şarkısı

Günün fotoğrafı

Paris yakınlarında bir evde tesadüfen bulunan tablonun ünlü ressam Cimabue'nin 24 milyon euro'ya satılan tablosu: