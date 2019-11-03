Günün özeti | 3 Kasım 2019

Gündem

-Kandilli Rasathanesi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

-Antalya'da bisikletli bir çocuk, elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğdu Marşı'nı söyledi. Görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

-Türkiye'den ABD'nin terör raporuna sert tepki: Hukukla bağdaşmıyor.

-Güzel haberi Meteoroloji duyurdu. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artması bekleniyor.

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin iktidara geldiği 17. yıla özel mesaj yayınladı.

-Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

-Esenyurt'da 25 kişi ıspanaktan zehirlendi.

-Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Bitcoin Safiye' sırra kadem bastı.

-Sakarya'da 444’lü numaralar kiralayıp, internet arama motorunda en üst sıralarda çıkan dolandırıcılar, vatandaşı mağdur etti.





Magazin

-24. Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri’nde POSTA, 2 ödüle layık görüldü.

-Meltem Miraloğlu, bir takipçisinin "Gerçekten mutlu musun?" sorusuna verdiği cevap, itiraf gibiydi.

-Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisi olduğunu iddia eden Ece Erken ve Bircan Bali'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

-Demet Şener'in 13 yaşındaki kızı İrem ve yeni eşi Cenk Küpeli'nin bir mekanda yüksek sesle tartıştığı ortaya çıktı.

-Amine Gülşe, Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşlarına Türk yemekleri yaptı.

-Emre Kınay "80 milyonluk ülkede toplasan 10 iyi genç oyuncu sayamam" diyerek genç kuşak oyunculardan umutsuz olduğunu söyledi.

Yaşam

-Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden birisi olan tarihi İshak Paşa Sarayı, etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dünya

-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi KGB'deki öz geçmişi yayımlandı.

-Çin'de Tan Youhui adlı emlakçının, rakibi olan Wei adındaki başka bir emlakçıyı öldürmesi için tuttuğu tetikçi de bir başka tetikçi tuttu. Olayın sonunda, tutulan tetikçi sayısı 5'e ulaşınca devreye polis girdi.

-Tarihin en zengin firavunu Tutankhamon’un hazinesi İngiltere’de sergiye çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Jorge Masvidal ile Nate Diaz arasındaki kafes dövüşü müsabakasını izlerken protesto edildi.

-Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi acil durum seviyesine düştüğü için sokağa maskesiz çıkılamıyor.

-İskoçya'da 300 yıl önce 'şeytanla seviştiğini' iddia eden ve konulduğu hapishanede ölen Lilias Adie, dijital ortamda üç boyutlu olarak canlandırıldı.





Spor

-Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

-Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, önce sarı kart gördü, tepkileri dinmeyince 5 saniye sonra kırmızı kart gördü.

-Enes Ünal, Real Valladolid'te bu sezonki ilk golünü attı.

-NBA takımlarından Philadelphia 76ers'te oynayan Furkan Korkmaz, son saniye üçlüğüyle takımına maçı kazandırdı.

-İstanbul Maratonu'nda rekor kırıldı.





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Emre Kınay: Genç kuşaktan umutsuzum - Alev Gürsoy Cimin'in röportajı





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Tabu kırılıyor: Büyük beden kadınlar yarışıyor - Dilara Doğan yazdı





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Vodafone 41. İstanbul Maratonu





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