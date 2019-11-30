Günün özeti | 30 Kasım 2019

Gündem

TANAP Avrupa bağlantısı Edirne’de düzenlenen tören ile açıldı. Tören açılışında Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Devamını oku…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gıda Komitesi toplantısının gerçekleştiğini ve yapısal adımların atıldığını duyurdu.Devamını oku…

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yaklaşık 7 aydır hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Merkezi'nde, şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınların sanıklarla karşılaşmadan, gerilim yaşamadan ifadeleri alındığı açıklandı.Devamını oku…

Magazin

Geçen günlerde üzerinde gecelik, ayağında terlikle eczaneye giderek görenleri şaşkına çeviren "Balkanlar'ın Lady Gaga'sı" olarak bilinen Asya Gashi, Türkiye’ye yerleşme kararı aldı. Devamını oku...

Dudak içi dövmesi trendi hızla yayılıyor. Kendal Jenner ve Neslihan Atagül'ün ardından Danla Bilic de dudak içi dövmesi yaptırdı. Devamını oku...

Uzun süre oğlunun yüzünü göstermeyen Berfu Yenenler, geçtiğimiz hafta kural bozdu ve Kuzey'in ilk fotoğrafını "aile olmak" notuyla Instagram'da paylaştı. Devamını oku...

Dünya

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir bankaya ait ATM patlatılarak soyuldu. ATM, patlamanın etkisi ile kullanılmaz hale gelirken çok sayıda banknot etrafa saçıldı.Devamını oku...

Mont Blanc Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin İtalyan uyruklu olduğu paylaşıldı.Devamını oku...

Spor

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri Bükreş'teki grup kuraları sonucu bugün saat 20:00'da belli olacak.Devamını oku...

Sakatlıklar ve sarı kart cezaları nedeniyle Galatasaray'da 5 oyuncu Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak. Devamını oku...

Beşiktaş, divan kurulunda toplantısı yapıldı. Toplantıda Beliktaş'ın borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğu açıklandı.Devamını oku...

Günün iyi haberi

Ankara'da sokak atığı toplayıcıları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.Devamını oku...



