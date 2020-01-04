Günün özeti | 4 Ocak 2020

Gündem

Meteorolojiden Karadeniz, Marmara ve Ege için uyarı: Gece yarısından itibaren başlayacak. - Devamını oku…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Temsa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Güzel haberler alacaksınız" dedi. -Devamını oku…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İranlı mevkidaşı ile görüştü. -Devamını oku…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerli otomobilin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanın yetiştirilmesi için ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi. -Devamını oku…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle 5.8'lik İstanbul depremi, bize ciddi bir prova fırsatı vermiştir" dedi. -Devamını oku…

İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı 2019 yılında zamanında kalkış oranı ile kendi kategorisinde dünya birincisi oldu. -Devamın oku…





Dünya

İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam sözleri paylaştı. -Devamını oku…

E-ticaret devi Amazon, emisyonları azaltma çağrısında bulunan çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit etti. -Devamını oku…

"İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz ama saldırgan davranışlarından vazgeçmeliler" diyen Trump, "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü" ifadelerini kullandı. -Devamını oku…





Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Shane Larkin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku…

Everton’da pek fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Beşiktaş’ın transfer gündemine gelmişti. Cenk Tosun kararını verdi! -Devamını oku…

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'ye giden Mbaye Diagne, Belçika temsilcisi ile iplerini kopardı. Senegalli oyuncu kulübün Katar'da yapılacak kampına dahil edilmedi. -Devamını oku…





Magazin

Youtube'da çektiği videolarla ünlü olan 21 yaşındaki YouTuber Enes Batur kaslarıyla herkesi şaşırttı. Devamını oku...

Uzun zamandır kameralardan uzak duran 47 yaşındaki Hollywood yıldızı Cameron Diaz, müzisyen eşi Benji Madden ile yeni doğan bebeklerinin müjdesini verdi. Devamını oku...

Yılbaşı için Miami’ye giden Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz İstanbul’a döndü. Devamını oku...

Şahan Gökbakar ile eşi Selin Gökbakar’ın başlattığı pijamalı poz verme modası hızla büyüdü. Devamını oku...





Günün iyi haberi

2019'da Norveç'in başkenti Oslo'da trafik kazaları sonucu sadece bir kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku…





Günün fotoğrafı

Topkapı tramvay durağında titreyen köpeği gören 17 yaşındaki genç, montunu yerde yatan köpeğe sardı. -Devamını oku...





Bugün ne pişirsem?

Günün pratik bilgisi





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