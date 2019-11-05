Günün özeti | 5 Kasım 2019

Gündem

-Ekipler şaştı kaldı. Operasyonda yakalanan dilenci gayrimenkul zengini çıktı.

-AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine burs müjdesi verdi.

-Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını doğruladı.

-İstanbul Havalimanı, 'International Airport Review' dergisinin düzenlediği “Reader’s Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)" yarışmasında "Yılın Havalimanı" seçildi.

-Beşiktaş'taki otobüs dehşetini yaşatan şoför Necdet Karakuş tutuklandı.





Spor

-Süper Lig'deki 18 kulüp, A Milli Takım futbolcuların asker selamı vermesinden dolayı soruşturma başlatan UEFA'ya ortak tepki gösterdi.

-Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı oldu.

-Kalp krizi geçiren Iker Casillas 6 ay sonra antrenmanlara döndü.

-NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı.

-Erkan Zengin hem oyuncusu hem teknik direktörü olduğu Fatih Karagümrük'le yollarını ayırdı.





Dünya

-Evlat edinilen ve 22 yaşında çıktığı konuşulan Natalia ilk kez konuştu.

-Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Batı Bengal Başkanı Dilip Goş, Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulunduğunu ve bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını iddia etti.

-Keanu Reeves yıllar sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant el ele görüntülendi.

-Meksika karteli 8 ABD vatandaşını öldürdü.

Yaşam

- Dikkat etmezsek damaklarımızı şenlendirmek için mutfağımıza aldığımız her besin tehlike saçabilir.

-Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deveci, "Ispanak alırken olabildiğince küçük, bir kuzu kulağını geçmeyecek, açık renkte olanlar tercih etmeli." dedi.

-Uzmanlar uyardı: Sebzeleri sirkeli su yerine karbonatla yıkayın.

Magazin

- Doğa Rutkay'ın, Instagram'dan kızıyla paylaştığı fotoğrafa bakıldığında içinde bulunduğu durumu anlamak hiç de zor değil.

- Geçen sene oğluna fakir gelin istediğini söyleyen Seda Sayan fikrini değiştirdi ve gözünü Aleyna Tilki'ye dikti.

-Mehmet Ali Erbil tekrar hastaneye kaldırıldı.

-Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı telif nedeniyle Spotify'dan kaldırıldı.

-Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 3,5 milyon liralık bir reklam anlaşmasına imza attı.

-fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen gecede Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu.

-Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen hakkında soruşturma açıldı.

-Aleyna Tilki çimlerde yuvarlandığı bir videosunu paylaştı.

-2.5 yıldır birlikte olan Birce Akalay ile Can Tunalı aşkı bitti.

-Evlilik hazırlığı yapan Sıla ve Hazer Amani objektiflere ilk kez el ele poz verdi.





Günün fotoğrafı

-Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde 6 güreşçi, kendi maçlarını bir anlığına unutup başpehlivanın maçını izledi.





Günün şarkısı

Günün köşe yazısı

-Çok sevdik yalan oldu - Gizem Yetil yazdı.



