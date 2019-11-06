Günün özeti | 6 Kasım 2019

Gündem

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" dedi.

-Artvin'de 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali suları altında kalan köyün, barajda su seviyesinin düşmesi üzerine bazı yapılar yeniden ortaya çıktı.

-Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

-Kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı.

-165 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan 'Botan Köprüsü' 49 yıl sonra tamamlanmak üzere

-İstanbul, Avcılar'da ‘Tırnakçılık’ olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yerinden para alarak uzaklaştığı öne sürülen kadın yakalanınca soyundu.

-Isparta'nın Yalvaç ilçesinde nesli tükenmiş, 7-8 milyon yıl önce yaşamış omurgalı fosillerine ulaşıldı.

-Kapadokya'da turist rekoru kırıldı: Bölgede bulunan müzeleri yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

-Tekirdağ’ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, ıspanağın kilosunun 4 liradan 2 liraya düştüğünü ama yine de alan olmadığını söyledi.





Spor

-Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesi Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken bir paylaşım geldi.

-Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakalarının kura çekimi yapıldı. İşte kupanın 5. turunda eşleşme sonuçları.

-Galatasaray ile Real Madrid arasındaki 19 yıllık rekabetin tarihçesi.

-Erling Haland, 4 maçta attığı 7 golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

-Emre Belözoğlu katıldığı 'Aslında' programında Kayserisporlu Abdennour ile yaşadığı küfür olayını anlattı.





Dünya

-Rusya Federasyonu'nda bir cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirlenen kurye kediye yuva aranıyor.

-İtalya’nın Sicilya Adası’nda karın ağrısı şikayetiyle doktora giden iki rahibenin hamile oldukları ortaya çıktı.





Yaşam

-Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ve erik ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

-Kilosu 3 bin dolar. Mucize bitkinin depresyona iyi geldiği tespit edildi.

-Artvin Karagöl’de düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen Petek Sezgin ve Kemal Beşirlioğlu, sağanağın azizliğine uğradı.

-'Erik Dalı Gevrektir' adlı şarkısı 360 milyon kez izlenen Ömer Faruk Bostan ile yapımcısı arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

-Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki küçük çocuğun, anne ve babası ile ilgili kan donduran ifadesi herkesi şaşkına uğrattı.





Magazin

-Sinem Kobal'ın Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı ortalığı kasıp kavurdu.

-Son oynadığı diziyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.

-Tülin Şahin, kızı Siena Leyla ile ilk fotoğrafını paylaştı.

-Günün ikinci popo vakası! Trafik kazası geçiren genç şarkıcı Gökhan Akar'ı ziyaret eden Hatice'nin verdiği poz çok konuşuldu.

-Ayrılacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu, villalarının yakınlarında sarmaş-dolaş görüntülendi.

-27 yaşındaki Selena Gomez, yeni çıkardığı ‘Lose You To Love Me’ şarkısıyla 10 yıllık kariyerinde ilk kez listelerde bir numaraya yükseldi.

-72 yaşındaki babasını kaybeden Edwina Sponza'yı eski sevgilisi İbrahim Kutluay teselli etti.

-Çağla Şıkel, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

-Şarkıcı Işın Karaca ve üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş anlaşmalı olarak boşandı.

-2013 yılında evlenen oyuncu Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil çifti boşanma kararı aldı.

-Yasemin Allen kendisine tehdit dolu mesajlar atan sapığı ifşa etti. (İyi de etti)

-Malkoç Süalp hakkında 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

-Serdar Ortaç biraz rahatlayıp şarkı yapmak istediğini söyleyerek Instagram hesabını kapatacağını duyurdu. (Hit şarkılar yolda demektir)

-Kalben katıldığı bir programda yıllar önce otobüste yaşadığı taciz olayını anlattı.





Günün fotoğrafı

Ispanak zehirlenmelerinin ardından Türkiye'nin 'yabancı ot' raporu





Günün şarkısı





Günün köşe yazısı

Yerli kara komediler: Cinayet Süsü ve Karakomik Filmler - Elif Ekin Çayhan yazdı.



