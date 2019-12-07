Günün özeti | 7 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşma yaptı. Erdoğan,"İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız" ifadelerini kullandı.-Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji'nin bazı kampüslerinde maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesi ile öğretmenlerin derse girmemeleri üzerine yapılan başvurular hakkında açıklama yaptı.-Devamını oku...

Tarihinin en büyük grevini yaşayan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına yönelik olarak başlatılan grevin süresi uzatıldı.-Devamını oku...

Yargıtay tarafında verilen karar ile gizli ayıplı olarak satılan bir buzdolabının değişimi 12 yıl sonra yapılacak.-Devamını oku...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kırsal kalkınmada destek almaya hak kazanan 84 projeye 113 milyon liralık hibe sağlanacağı belirtildi.-Devamını oku...

Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu kapsamında İstanbul’un yalnızlık haritası açıklandı.-Devamını oku...

Magazin

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı Haluk Bilginer’in eski eşi Aşkın Nur Yengi konuştu.-Devamını oku...

Kerimcan Durmaz, Los Angeles'ın ünlü bir caddesinde tanımadığı bir kadınla kalça dansı yapıp yoluna devam etti. -Devamını oku...

Şarkıcı Koray Avcı, gittiği gece kulübünün valesine küfür ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada ifade verdi. -Devamını oku...

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı, 2. kez anne oldu. -Devamını oku...

Spor

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor oldu.-Devamını oku...

Galatasaraylı Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu geçirdi.-Devamını oku...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün mali anlamda sıkıntılı günler yaşayabileceğini açıkladı.-Devamını oku...

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.-Devamını oku...



