Günün özeti | 7 Kasım 2019

Gündem

--Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'de birkaç üye ülkenin ikili meselesinin Türkiye-AB ilişkilerini rehin almaması gerektiğini söyledi.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otoyol ve köprülerde 'dinamik fiyatlandırma' modeline geçiyor: Bazı gün ve saatlerde ücretli yollar daha ucuza kullanılabilecek.

-Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Chang'an, Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçti.

-Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

-İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin 35 senelik aile dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan konuştu.

-Av sezonu kısır geçti: Sardalya 15, hamsi 25, levrek 45, çipura 50 liradan satılırken, lüfer kilosu 100 liradan satılıyor.

3.Sayfa

-İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi kendisini aşağı atarak yaşamına son verdi. İntihar eden kişinin yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan olduğu öğrenildi.

Spor

-Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga karşısında takımının başında olamayacak.

-Tottenham'ın Kızılyıldız'ı 4-0 yendiği maçta 2 gol atan Heung-min Son, bir önceki maçta ayağının kırılmasına sebep olduğu Andre Gomes'e saygısı nedeniyle gollerinde sevinmedi.





Dünya

-Rusya’ya sefer düzenleyen Fransa İmparatoru Napolyon’un sağ kolu olan Orgeneral Charles Etienne Gudin'in iskeleti, Smolensk kentinde bir dans pistinin altından çıktı.

-Hindistan'da iki çocuk annesi 47 yaşındaki Jolly Joseph, 6 aile üyesini öldürdü.

-Çin'de Zhang adında 60 yaşında bir erkek zehirli olduğuna inandığı bir yılan tarafından ısırıldıktan sonra kendi parmağını kesti.





Magazin

-Yasemin Allen'ın ardından Melis İşiten de kendisini taciz eden sapığı Instagram’da ifşa etti.

-Kerimcan Durmaz, yaptığı paylaşımla küs olduğu eski kankası Demet Akalın'a olay bir göndermede bulundu.

-Ortaköy’de bir mekanda eğlenen Can Yaman'ın yerini öğrenip soluğu o gece kulübünde alan bir hayranı, Yaman'a sarılamayınca Boğaz'ın serin sularına atladı.

-Beren Saat ile Kenan Doğulu barışma partisi verecek.

-Lady Gaga, Bradley Cooper ile ilişkisi hakkında itirafta bulundu. "Her şey başından sonuna kurguydu"





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