Günün özeti | 8 Kasım 2019

Gündem

-Atatürk'ün 'son yolculuğu'na ilişkin belgeler 10 Kasım'da Anıtkabir'de ilk kez sergilenecek.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım’ı ‘Milli ağaçlandırma günü’ ilan etti: 11 milyon fidan dikilecek.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'daki ABD ziyareti hakkında açıklamalar yaptı.

-Otizmli öğrencilerin 'yuhalandığı' Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nun müdürü açığa alındı.

-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihinin belli olduğunu açıkladı.

-İstanbul Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Spor

-Şenol Güneş, 2022 yılındaki Dünya Kupası'nın kendisi için final olacağını açıkladı.

-Galatasaray'ın Belçika'ya kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, Club Brugge'da kadro dışı bırakıldı.





Dünya

-Finlandiya'nın Hailuoto adasındaki Marjainemi plajı, yumurta büyüklüğündeki buz kütleleri ile kaplandı.

-El Chapo'nun oğlunu tutuklayan ekipteki polislerden biri 150 kurşunla infaz edildi.

-Michael Jackson'ın 1983'teki konserinde yaptığı moonwalk dansında kullandığı çoraplar satışa çıkıyor: Değeri 1 milyon dolar.

-Yeryüzünün en büyük su kütlesi olan Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattında 5.9 ve 6.5 büyüklüğünde iki deprem oldu.





Magazin

-Oyuncu Burcu Kara oğlu Ali ile fotoğrafını yayımlayarak duygularını ve yaşadığı zor günleri anlattı.

-’Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısıyla izlenme rekorları kıran Fatih Bulut, özür diledi.

-Demet Akalın, kendisine gönderme yapan eski kankası Kerimcan Durmaz'a Ben Fero'nun yeni şarkısıyla cevap verdi.

-Russell Crowe'un fazla kiloları endişelendiriyor.

-Eliz Sakuçoğlu gazetecilerin kendisini çektiği sırada “Yerinizde olsam sırt dekoltemi çekerdim” dedi.

-‘Kosovalı Lady Gaga’ lakaplı Asya Gashi, kırmızı gecelikle eczaneye gitti.

-Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ikinci ismi açıkladı.

-Kim Kardashian, kocası Kanye West'in artık açık giyinmemesini istediğini açıkladı.

-Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşi Patrick'in kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı.

-Müjde Ar, oynadığı filmlerde öpüşürken hiçbir şey hissetmediğini söyledi.





KÜLTÜR SANAT

-Hastalıklarını unutup yıllar sonra kamera karşısına geçtiler: Atatürk için elbette ayağa kalkacağım.

-Üç önemli ismin 6. kez bir araya geldiği "Baba Parası" filminin ilk teaserı yayımlandı.





Günün şarkısı

Günün fotoğrafı

-Finlandiya'nın Hailuoto adasındaki Marjainemi plajı, yumurta büyüklüğündeki buz kütleleri ile kaplandı.