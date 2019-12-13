Günün Postası | 13 Aralık 2019

Gündem

Ceren Özdemir’in katili, Özgür Arduç hakkında 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Katilin ifadeleri ise kan dondurdu: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Devamını oku...

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti çalışmaları devam ederken eski AK Partili 14 kişilik bir heyet “Parçalanmanın önüne geçmek için ne yapılabilir?” sorusuna yanıt aradı. Ağır toplar, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'yla görüştü. Devamını oku...

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısında partisini ismini "Gelecek Partisi" olarak duyurdu. Logosunda yeşil renkli çınar yaprağı olan partinin kurucular kurulunda dikkat çeken isimler var. Devamını oku...

ABD Senatosu tarafından 'soykırım' olarak tanınan 1915 Ermeni olayları hakkında tepkiler sürüyor. ABD Büykelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Devamını oku...

Ordu'da Ceren Özdemir'in kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç hakkında “Canavarca Hisle Kasten Öldürme” ve “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)” suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı. Devamını oku...

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, 91 sanığın tahliyesine karar verildi. Devamını oku...

Öğretmenlerin ardından veli tepkilerinin olduğu Doğa Koleji'nin devri hakkında bir açıklama yapıldı. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu "Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır." dedi. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye hizmetlerinde Avrupa ve Anadolu yakaları için ayrı ayrı zam yapıldı. Yeni tarifelerde yüzde 15'e varan oranda zam yapıldı. Devamını oku...

Dünya

İngiltere'de yapılan genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'un başında olduğu Muhafazakar Parti seçimi kazandı. Muhalefetteki İşçi Partisinin ise büyük oy kaybettiği açıklandı. Devamını oku...

Almanya Blankerburg şehrinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelerde 25 kişinin yaralandığı duyuruldu. Devamını oku...

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalmayı başaran Medipol Başakşehir, şu ana kadar yaklaşık 7.2 milyon Euro'luk bir gelir elde etti. Devamını oku...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le tartışan Mariano'nun bileti kesildi. Devamını oku...

Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Devamını oku...

Magazin

Zeynep Farah Abdullah, ünlü oyuncu Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açtı. Devamını oku...

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın, ayrıldığı iddiaları üzerine ünlü çift, geçen hafta İzmir'de görüntülendi. Devamını oku...

TV8'in patronu Acun Ilıcalı ile FOX TV arasında bir süredir gerginlik devam ediyor. Ilıcalı, "O zaman, O Ses Kaynanalar'ı da yapın" ifadelerini kullandı. Devamını oku...

Günün iyi haberi

-ABD'de Johnny Mathis isimli adam, asansöre binerken köpeğini dışarıda unutan komşusunun köpeğini kurtardı. Devamını oku...

Günün fotoğrafı

-Çiftçi Becky Houzé, 5 ineğine ve kendine özel olarak diktirdiği kazakları giyerek yoldan geçenleri kendine hayran bırakıyor. Devamını oku...

Günün şarkısı







