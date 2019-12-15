Günün Postası | 15 Aralık 2019

Gündem

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjde verdiği "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi" yarın başlıyor. Her yıl 100 bin konut üretilecek ve dar gelirli vatandaşlar 894 liradan başlayan fiyatlarla kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Devamını oku...

-Basın Konseyi Yüksek Kurulu, "Beştepe'ye giden CHP'li" tartışmaların odağındaki gazeteciler Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında kınama kararı verdi. Devamını oku...

-Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerine Şilili kadınların başlattığı ve tüm dünyaya yayılan Las Tesis dansı protestosu damga vurdu. CHP’li milletvekilleri hep bir ağızdan “Direnen kadınlar, dünyada her yerde direnen kadınlar asla yalnız yürümeyeceksin” dedi. Devamını oku...

-Doğa Koleji'nde maaş alamayan öğretmenlerin derslere girmeyerek durumu prtesto etmesiyle başlayan kriz büyüyor. Çocukları Doğa Koleji'nde eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti. Devamını oku...

-İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi İbrahim Tekin'in, "Bakımsızsın" diyerek dövdüğü Filiz Tekin'in tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Devamını oku...

-İzmir’in Balçova ilçesinde yaşayan Zülfikar Fidancı'nın, internetten 7 bin liraya satın aldığı tabletin kutusundan tablet yerine iki parça cam çıktı. Devamını oku...

-Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, yol kenarında başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi. Devamını oku...





Dünya

-Filipinler'in Davao kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 53 kilometre altında meydana geldi. Devamını oku...

-Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu, emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere "Noel arası" verilmesi çağrısında bulundu. Devamını oku...

-Brezilya’da ehliyet almak isteyen Maria Schiave, üç denemesinde sınavı geçemedi. Bunun üzerine sınava oğlu Heitor Marcio Schiave’yi sokmaya karar verdi. Ehliyet eğitmeni, hareketleri yaşlı bir kadına benzemeyen sürücü adayından şüphelendi. Yakayı ele veren Heitor tutuklandı. Devamını oku...

-Profesör David Wright, 1974'ten bu yana Tidewater Community Üniversitesi'nde fizik öğretmenliği yapıyor ve öğrencilerini eğlendirmeyi seviyor. Profesör Wright'ın ilginç derslerini kayda alan öğrenciler, sosyal medyada fenomen olmasını sağladı. Devamını oku...





Spor

-Beşiktaş'la olan sözleşmesi Mayıs ayında bitecek olan Gökhan Gönül, iddiaya göre Galatasaray'la görüşüyor. - Devamını oku...

-Gaziantep FK-Kayserispor maçında çocuklar, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. - Devamını oku...





Magazin

-Boşanacakları yönünde çıkan haberlerle uzun süre gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu, ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı. Çift yeni yıl için görkemli bir kutlama hazırlığına girdi. -Devamını oku...

-Nisan ayında anne olan Fahriye Evcen, 9 aylık olan oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Fotoğraflar 3 saatte 1.5 milyon beğeni alarak rekor kırdı. -Devamını oku...

-Yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkacak olan Sibel Can 31 Aralık gecesi 500 bin lira kazanacak. -Devamını oku...

-Oyuncu Bade İşçil, 2019 yılının bir an önce bitmesini istiyor. Demet Şener ise, "Keşke 2020 de böyle geçse" diyor. -Devamını oku...

-Ünlü çiftlerin telefonda birbirlerini nasıl kaydettiklerini merak ettiniz mi? Gelin onlardan bazılarını söyleyelim! Kimi, ‘Yarim’ diyor, kimi de, ‘Yeni karım’ -Devamını oku...

-Tamer Karadağlı, ‘Film Gibi Hayatlar’ programında oyunculuk sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Karadağlı, “Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı, baktığımızda bir filmde, bir dizide oynayan kendini oyuncu olarak görüyor” dedi. -Devamını oku...

-Süperstar Ajda Pekkan, bir mobilya firmasının yeni marka yüzü oldu. Pekkan 4 milyon TL kazanacak. -Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Öğrencilerinin derse ilgisini uyandırma derdi taşıyan ABD’li Fizik ve Astronomi Profesörü 69 yaşındaki David Wright, sınıfta ağzıyla alev yapıyor, okul koridorlarında tekerlekli tahta üzerinde kayıyor, çivi dolu sedyeye yatıyor. - Devamını oku...





Günün şarkısı