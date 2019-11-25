Günün postası | 25 Kasım 2019

Gündem

-Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir’in Foça, Menemen ve Aliağa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. -Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda Türkiye ile Katar arasında iki ülke ilişkilerini güçlendirecek 7 anlaşma imzalandı. -Devamını oku...

-Şişli’de geçen hafta yolda yürürken öldürülen Mesut Mevlevi’nin İran eski istihbarat ajanı ve muhalifi olduğu iddia edildi. -Devamını oku...

-İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada eski milletvekillerine ilişkin çakar lamba uygulamasının bulunmadığı duyuruldu. -Devamını oku...

-Marmaray yolcuları ücret iadesi almayı zaman zaman unutuyor. Özellikle Marmaray'ı sık kullanmayanlar ve İstanbul'da yaşamayıp da ziyarete gelenler ücret iadesi almayı bilmiyor ya da unutuyor. Ücret iadesi almayı unutmayın. -Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da; Türk Askeri Birliği ziyaretinde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı Tarık Bin Ziyad kışlası tamamlandı. Kışlamızın adı da Savunma Bakanlığımızdan öğrendim. Halid Bin Velid adıyla anılacak, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. -Devamını oku...





Dünya

-Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. - Devamını oku...

-Almanya'nın Dresden kentinde yer alan Green Vault Müzesi, bu sabah saatlerinde soyuldu. Müzeden 1 milyar euroya eş değer değerli eşya ve parça çalınmış olabileceği tahmin ediliyor. - Devamını oku...

-Pink Taco'nun kurucusu ve Hard Rock Cafe'nin varisi Harry Monton öldü. - Devamını oku...





Spor

-Galatasaray'da yarın oynanacak Club Brugge maçı öncesinde sakatlığı bulunan Fernando Muslera, fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi. - Devamını oku...

-Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Sivasspor sonrası taraftarla tartışan Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...





Magazin

-Bir televizyon programına konuk olmak için İspanya’nın başkenti Madrid’e gelen oyuncu Can Yaman’ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. - Devamını oku...

-Bir hayranı Cem Yılmaz'ın aracının önünü keserek “Cem Abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor” dedi. Cem Yılmaz bu ısrarcı tavırdan hoşlanmadı. - Devamını oku...

-Burcu Kara, ‘Ali’yi büyütürken yaptığım hatalar’ ismiyle bir video paylaştı. Oyuncu videoda göz yaşlarını tutamadı. - Devamını oku...

-'O Ses Türkiye'nin son bölümünde konuşan Acun Ilıcalı, 11 yıl önce 'Var Mısın Yok Musun' programında başına gelen yayın kazasını anlattı. - Devamını oku...

-Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, tüm arkadaşlarını Instagram'dan sildi. - Devamını oku...

-Yeliz Yeşilmen otobanda benzini bitince yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlattı. - Devamını oku...

-Justin Timberlake'in, yedi yıldır evli olduğu Jessica Biel'i, Alisha Wainwright ile aldattığı iddia edildi. - Devamını oku...

-'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle ünlenen ve şu anda hamile olan Damla Ersubaşı, iddialara göre eşi Mustafa Can Keser tarafından aldatıldı. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 ortaokul öğrencisi, telef olmak üzere olan yavru kediyi kurtardı. Kediye 'Gece' adı verildi. - Devamını oku...









Günün şarkısı

Haydi mutlu haftalar!