Günün Postası | 26 Kasım 2019

Gündem

-Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye’ye giden CHP’li iddiası hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku…

-Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. İnce, Turan ve Atilla için ayrıca suç duyurusunda bulundu. -Devamını oku…

-Şule Çet’in ölmesiyle ilgili davada Çet ailesinin avukatlarından Umut Yıldırım, sanık Çağatay Aksu’nun diğer sanık Berk Akand’a gönderdiği ve saklanan mektuplar hakkında bir açıklama yaptı. -Devamını oku…

-TRT’nin 6 çalışanına Karlov suikastı haberinde FETÖ’nün planlı propagandasını yapmaktan dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı´nın hazırladığı 143 sayfalık iddianame, sanıklar hakkında örgüt üyeliği ve örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı. – Devamını oku…

-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Erdoğan'ın açıklamaları yer aldı. - Devamını oku...

Dünya

ABD’li üç arkadaş, işlemedikleri bir cinayet yüzünden cezaevinden geçirdikleri 36 yılın ardından özgürlüklerine kavuştu. Devamını oku...

Şarkıcı Goo Hara'nın ölümünün ardından K-Pop'un karanlık yüzü ortaya çıktı. Devlet projesi olan K-Pop sanatçılar, zorla hayranlarıyla cinsel ilişkiye giriyor. Devamını oku...

ABD'nin Wisconsin eyaletinde nadir görülen bir kromozom bozukluğu nedeniyle oğlu sadece 3 saat yaşayan bir anne, 63 gün boyunca biriktirdiği sütünü bağışladı. Devamını oku...





Spor

-Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge'la karşılaşıyor.

-Başakşehir'de Ekrem Dağ ve Pierre Webo'yla yardımcı antrenör olarak sözleşme imzalandı. - Devamını oku...

-Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in itirazı sonucu UEFA, hakem Halis Özkahya'yı Dudelange-APOEL maçından aldı. - Devamını oku...

-UEFA'nın yeni yayın hizmeti UEFA.tv, Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı olabilir. - Devamını oku...

-Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. - Devamını oku...

-Gözüne top çarpan İngiliz hokey oyuncusu Sam Ward görme yetisini kaybetti. - Devamını oku...





Magazin

-Usta oyuncu Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Devamını oku...

-Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti. Devamını oku...

-Milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup iki arkadaşı, gittikleri gece kulübünde bir polisi feci şekilde darbetti. Adem Kılıççı ve arkadaşları hakkında 3’er yıl hapis istendi. Devamını oku...

-Rengarenk çocuksu stiliyle her geçen gün biraz daha şaşırtan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, saçlarını pembeye boyattı. Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, yaptığı farkındalık çalışması kapsamında, şehir çöplüğüne oyun parkı kurdu. - Devamını oku...









Günün röportajı

-Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen Hollanda menşeli Anadolu Rock grubu Altın Gün, POSTA'dan Mine Bozkurt'un sorularını yanıtladı. Devamını oku...

-Seyhan Arman: Drag Queen olmayı travesti zannedenler var - Gizem Yetil'in röportajı, devamını oku...





Günün köşe yazısı

-Dizi sektöründeki 'prestij-para' ikilemi - Doğukan Tevfik Meriç yazdı, devamını oku...





Günün fotoğrafı

-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'nun şehir çöplüğüne kurduğu oyun parkı... Devamını oku...









Günün şarkısı